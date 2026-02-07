Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会选举开支申报︱九龙西参选人获一人豪捐150万现金 梁进获多个饮食集团捐赠

政情
更新时间：17:30 2026-02-07 HKT
发布时间：17:30 2026-02-07 HKT

立法会换届选举去年12月完成，根据选举规定，参选人须于今年2月10日前，提交选举开支及接受选举捐赠的申报书。目前部分参选人申报资料已可供查阅，《星岛》翻阅并整理已申报文件，多名参选人均获选举捐赠，包括来自所属政党、业界团体或个人捐助，其中在九龙西参选但落败的关炜曦，申报收取同一人、合共150万元的个人捐赠。

「罗家聪」捐赠关炜曦150万元

根据规定，立法会选举开支设有最高限额，其中地区直选限额介乎276万元至311万元不等。参选九龙西地方直选的油尖旺区议员关炜曦，选举开支共154.2万元，其中宣传费用占111.9万元，包括宣传品设计及印刷费 ，另有4万元用于Facebook帖文广告费等。于选举开支一栏，他申报收取一名叫「罗家聪」的人士，现金捐赠共150万元。《星岛头条》正向关炜曦查询详情。

陈振英获中银捐赠租金

功能界别方面，参选人多申报与业界相关的捐赠。其中在饮食界成功当选的自由党梁进，申报收到多个饮食集团现金捐赠，金额大多为3000元，包括银龙饮食集团、尝囍小厨、彩福婚宴等；其对手江志恒报称未有收取任何选举捐赠。

本身是中银香港顾问的金融界陈振英成功连任，他申请获中银捐赠13,506元作租金之用；其对手交通银行财务管理专家叶子建，则获交银于选举期间提供办公室，价值14,022元。恒地执董、地产界议员黄浩明，获恒地提供价值5,930元的服务，包括办公室开支及车辆服务等。

此外，体演文出界参选人罗光萍申报收取3人现金捐赠，共3万8千元，当中香港善水资本董事会主席张堃捐赠3万元；她同时申报获香港文学馆提供价值5,040元的场地。

民建联为参选人提供全数捐赠

部分具政党背景的立法会参选人，于选举捐赠申报中披露，曾收取所属政党的资金支持。其中民建联为该党参选人提供全数捐赠，民建联副主席、港区人大政协界议员陈勇，申报曾收取民建联11.3万元现金捐赠；商界（第三）参选人张琪腾、渔农界参选人陈博智、社会福利界参选人朱丽玲，分别申报收取民建联12万元、8.9万元及11万元的现金捐赠。

其他政党方面，自由党主席、批发及零售界议员邵家辉申报收取自由党15.1万现金捐赠，以及价值5,365元的服务与物资捐赠。经民联党魁吴永嘉申报获经民联1,578元捐赠，同属该党的纺织及制衣界陈祖恒申报收取经民联1,500元捐赠，用作办事处开支。

根据选举事务处《立法会选举活动指引》，《选举（舞弊及非法行为）条例》第18条规定，候选人可接受选举捐赠，惟捐赠只可用于偿付或分担偿付候选人的选举开支。

此外，《选举开支最高限额（立法会选举）规例》就立法会选举地方选区、功能界别及选举委员会界别的选举开支最高限额作出规定。候选人及其选举开支代理人不得招致超逾该最高限额的选举开支。相关规定可避免经济充裕的候选人在进行竞选活动时获取不公平的优势。
 

各地方选区／选举界别的选举开支最高限额：

地方选区/选举界别 选举开支最高限额
(a) 地方选区选举  
    (i) 香港岛东地方选区 3,310,000 元
    (ii) 香港岛西地方选区 2,900,000 元
    (iii) 九龙东地方选区 3,110,000 元
    (iv) 九龙西地方选区 3,110,000 元
    (v) 九龙中地方选区 3,110,000 元
    (vi) 新界东南地方选区 3,040,000 元
    (vii) 新界北地方选区 2,760,000 元
    (viii) 新界西北地方选区 3,310,000 元
    (ix) 新界西南地方选区 3,450,000 元
    (x) 新界东北地方选区 3,110,000 元
(b) 以下八个功能界别的其中一个的选举:  
    (i) 乡议局功能界别 133,000 元
    (ii) 渔农界功能界别 133,000 元
    (iii) 保险界功能界别 133,000 元
    (iv) 航运交通界功能界别 133,000 元
    (v) 金融界功能界别 133,000 元
    (vi) 体育、演艺、文化及出版功能界别 133,000 元
    (vii) 科技创新界功能界别 133,000 元
    (viii) 饮食界功能界别 133,000 元
(c) 除上述(b)项所列者以外，每个登记选民数目不超过 5 000 名的功能界别选举 213,000 元
(d) 除上述(b)项所列者以外，每个登记选民数目超过 5 000 名但不超过 10 000 名的功能界别选举 425,000 元
(e) 除上述(b)项所列者以外，每个登记选民数目超过 10 000 名的功能界别选举 639,000 元
(f) 选举委员会界别选举 213,000 元

记者：郭文卓 

