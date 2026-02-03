世界桌球大奖赛重临启德 罗淑佩开球礼后观丁俊晖斗鹤健士︱Kelly Online

「世界桌球大奖赛2026」今日（3日）于启德体育园正式开锣，文化体育及旅游局局长罗淑佩和世界桌球巡回赛总裁施蒙（Simon Brownell）等一众嘉宾主礼开球礼，为一连6日云集各地好手的大战揭开序幕。罗淑佩在社交平台表示，主持完开幕仪式后，观看了英格兰老将鹤健士（Barry Hawkins）对阵国家名将丁俊晖的前两局赛事，大赞比赛非常精彩。

她又提到，很开心又见到了「火箭」奥苏利云（Ronnie O'Sullivan），希望未来几天能继续到场支持赛事。

「世界桌球大奖赛2026」于2月3日至8日再度于启德体育园举办，将有来自全球排名32名顶尖桌球高手争夺冠军荣誉及世界排名。除现任世界冠军罗拔臣、卓林普、奥苏利云、沙比、梅菲等顶尖球手参赛外，更首次有10名中国球手参加，包括丁俊晖、赵心童、吴宜泽、肖国栋、周跃龙、斯佳辉、常冰玉、袁思俊、张安达和庞俊旭，数量达历年之冠。

文化体育及旅游局局长罗淑佩等人主礼开球礼。罗淑佩fb图片

罗淑佩与参赛球手奥苏利云（右）、斯佳韦（左）合影。罗淑佩fb图片

罗淑佩提到，很开心又见到了「火箭」奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）。罗淑佩fb图片