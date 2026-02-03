何永贤访攸壆路简约公屋任厨艺赛评判 赞活动展现浓厚邻里情｜Kelly Online

房屋局局长何永贤今日（3日）在社交媒体发帖，指周六（1月31日）再访攸壆路简约公屋，并为「社区厨神比赛」担任评判。她赞扬活动展现浓厚的邻里情，并引述居民称赞租金便宜，让小朋友有更好成长环境，生活质素得以改善。

厨神大赛展现邻里情

何永贤日前再次到访攸壆路的简约公屋，是次身兼评审重任，为「社区厨神比赛」担任评判。该活动由中电赞助、营运机构东华三院安排，一众街坊在45分钟时限内，以电磁炉大展厨艺，烹煮多款美味菜式。

何永贤指，参赛菜式由家常的「黄金满屋」煎豆腐，到充满汤汁的「八仙过海」，以至由80岁婆婆烹煮的姜葱爆炒鲍鱼片及用心制作的羊肚菌酿虾胶等，每一碟都带来味蕾满足，亦能从中感受到简约公屋的邻里情。有居民分享，攸壆路每月均会举办大食会，各户居民携一菜式互相分享，成为大人与小朋友均非常期待的活动。

居民赞租金便宜环境佳

活动当日除了厨艺比赛，亦有盆菜宴及嘉年华。何永贤引述居民分享，指迁入攸壆路后，不但因租金便宜而能节省开支，更重要是小朋友有更佳的成长环境，可以跑跳玩乐。此外，友善的邻居亦会互相扶持，加上营运机构关怀备至的支援，让居民能更安稳地生活。何永贤重申，简约公屋并非终点，政府会继续努力，快马加鞭兴建传统公营房屋，冀让更多市民安居，并构建健康的房屋阶梯，让市民迈向更幸福的生活。