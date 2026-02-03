大棋盘︱许仕仁逝世政府不发悼文 政圈集体「沉默」：赞佢讲唔出，批评佢又唔合适

前政务司司长许仕仁周日病逝，享年77岁。对于这名曾经叱咤官场、有份击退金融大鳄的「桥王」离世，本港政圈反应沉默，无论是特区政府、立法会议员抑或昔日同僚，均未有发文哀悼，只有前行政长官曾荫权公开悼念50年挚友，称赞他是「天生的公共服务领袖」。许仕仁因贪污案身败名裂，大紫荆勋章被「搣柴」，多名政圈中人明言，对其离世消息宁愿「保持距离」。

许仕仁逝世 仅曾荫权一人公开悼念

以往凡有前司局级官员离世，特首或相关政策局长一般会发稿哀悼，例如前商经局局长苏锦梁去年12月逝世，特首李家超赞扬他「一直以专业知识和热诚服务香港社会，为港贡献良多」。前教育局局长孙明扬前年离世，李家超发稿称赞「孙公」在不同范畴为特区出谋献策，热心服务市民。前布政司钟逸杰2019年辞世，时任特首林郑月娥更以千字文悼念，回顾其生平及功绩，并说：「Sir David，我们永远怀念您！」

相关新闻：

前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动

许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇

许仕仁逝世︱资深建制：年代久远无甚交集 曾犯罪难赞「贡献良多」

许仕仁2014年因贪污案被判囚7年半，成为特区历来被定罪的最高级官员，他早年获颁的金紫荆星章和大紫荆勋章，均被政府褫夺，因此纵使昔日有丰功伟绩，政府无发稿悼念许仕仁离世，并不意外。

政圈目前只有曾荫权发文，他称赞许仕仁洞见非凡，对基层、中产以至富裕社群皆有透彻理解，少有人能及；这份声明也为许仕仁家人，对外确认了许的死讯。

曾荫权与许仕仁关系特殊，二人识于微时，回归初期亚洲金融风暴，曾联手入市击退国际炒家；2005年，许仕仁获曾荫权邀请，才「出山」重返政府。两人在官场合作无间，离开政府后却齐齐身陷囹圄，恍如「难兄难弟」；当许仕仁涉贪被定罪时，曾荫权有份去信法庭求情，以「打大鳄」等例子赞扬对方为港贡献巨大。有前官员形容，「煲呔」公开哀悼故友「有情有义」，政治伦理上亦合适。

有资深建制派则指，许仕仁2005至2007年任政务司司长，年代久远，今届最资深议员最早于2008年入局，与他没太多交集；加上许仕仁出狱后生活低调，已远离公众视线，「话佢『贡献良多』又尴尬，始终佢犯过罪，而且大家都唔识，无乜嘢可以讲。」一名前高官直言，许仕仁的大紫荆勋章已被褫夺，政府官员一定不想公开评论他；若低调举行丧礼，相信出席的前政府同事也不会太多。

曾与许仕仁共事的前中策组首席顾问刘兆佳表示，过往与对方交集不多，个人观察他是一名「高度自负、高度自信」的人，也是政治人才，惟最终因贪污案沦为阶下囚，颇为惋惜。他指许仕仁身负罪名，即使为官期间有政绩，但因罪玷污个人声誉，政界人士不想与他拉上关系，亦属正常。

俗语说「死者为大」，刘兆佳指即使公职生涯曾犯错，身后亦不适合再加以批评，因此政界「赞佢讲唔出，批评佢又唔合适」，保持沉默才是正常现象；而曾荫权是少数熟悉许仕仁的人士，故较易作评价。

有前立法会议员感慨地说，政治向来残酷，哪怕在位无限风光，离任后便人走茶凉，遑论曾犯罪的前高官，这也警醒公职人员，行事更要时刻警惕。

聂风