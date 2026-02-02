许仕仁逝世︱曾荫权悲痛悼「50年忠诚挚友」 赞洞见非凡、天生公共服务领袖 对各阶层理解透彻

前政务司司长许仕仁周日逝世。于许仕仁任政务司司长期间担任特首的曾荫权，发声明指对许仕仁的离世深感悲痛和难过，形容其是相交五十年的忠诚挚友。

许仕仁逝世︱曾荫权：深感悲痛和难过 对各阶层理解少有人能及

曾荫权指：「我对许仕仁的离世深感悲痛和难过。他是我相交五十年的忠诚挚友、一位才思敏捷、洞见非凡的同事，亦是天生的公共服务领袖。他对香港社会各个阶层 ─ 由基层、中产以至富裕社群 ─ 都有着透彻的理解，少有人能及。他将永远留存在我的思念与祷告之中。」

许仕仁于曾任回归前的财经事务司，回归后曾与时任财政司司长曾荫权及时任金管局总裁任志刚，一同在亚洲金融风暴期间击退国际「大鳄」。他在2000年离开政府，担任积金局行政总监，2005年获新当选特首的曾荫权邀请，担任政务司司长，坐上特区第二把交椅。