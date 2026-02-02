十五五规划｜李家超：本港将首次制定「五年计划」 设新机制对接国家「十五五」规划

行政长官李家超表示，特区政府将推出全新机制，全面对接全国两会下月审议的「十五五」规划纲要，香港将首次制定自身的「五年计划」。他表明，将亲自领导跨局、跨部门、全政府的专班作统筹。他又指，政府会把目光投向更多新兴市场，他在访问中特别提及东欧和中亚，表明会优先考虑出访当地。

香港首次制定「五年计划」 李家超：配合国家长远规划

李家超接受《信报》与《NowTV》联合专访时指，今年是「十五五」开局之年，纲要草案勾划国家未来五年的发展蓝图，特区政府已提前部署，待规划细节出台后，会就涉港部分以至国家整体布局主动对接。他说，香港本身的「五年计划」，就重点发展领域进行更细致部署，期望能配合国家五年、十年甚至更长远的规划。

他表示，「十五五」规划涵盖经济、金融以外，亦涉及教育、医疗、房屋及青年发展等多项民生议题，属全政府任务，自己作为香港「第一责任人」，会大力推动。他又指，同时是香港首次做一个「五年计划」，所以首先会跟各持份者沟通，听听意见，当有具体政策，都会跟社会分享、广泛讨论。

全国两会下月审议「十五五」规划纲要。图为两会2025

未来优先考虑中亚及东欧：对接起来一定是双赢

谈及外访及对外经贸策略，李家超表示，面对全球地缘政局动荡，香港更须发挥「超级联系人」及「超级增值人」角色，协助企业分散风险，拓展新市场。他透露，未来出访将优先考虑中亚及东欧，第一，他们有兴趣；第二，真的觉得是机遇。

李家超说，这些地区有很多发展空间，大家对接起来「一定是双赢」，认为不可将所有鸡蛋放同一篮内，一旦发生事情，风险很大，而香港比其他地方都有优势，因为很久以前已开始将网络扩大，是真正的「超级联系人」。李家超又指，香港在对接内地及海外投资项目时，除促成合作，亦会提供经验及专业支援，协助企业在新市场趋利避害。