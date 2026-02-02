大棋盘︱严打撞车碰瓷党 惩罚无良律师医生 打击滥发「免针纸」案例可借鉴

近期透过向车主索取巨额赔偿的新型「撞车碰瓷党」骗案，引起社会热议，保安局局长邓炳强昨日指，正审视的可疑个案已增至逾70宗。作案过程中，更可能牵涉个别律师、医生涉嫌「打龙通」协助索偿者，令事主更加难防。事实上，这类利用法律灰色地带骗财的情况广泛存在，但由于举证困难，一直难以杜绝。不过政府过往打击滥发「免针纸」的经验，有机会成为「破局」的参照。

撞车碰瓷党︱「变种」骗案针对平民 社会影响极其恶劣

这类诈骗个案其实不完全是新鲜事，警方前年曾捣破一批涉及「自编自导」交通意外，以伪造病假纸，向社署骗取交通意外伤亡援助金的个案，以「串谋诈骗」及「欺诈」等罪名拘捕数百人。保险业过去也经常遇到的士司机胡乱索赔，刻意夸大交通意外伤势，声称「颈痛」未能上班，边领保险金边继续开车的乱象，导致泰加保险「爆煲」事件。案件性质万变不离其宗，这类针对普通驾驶人士的骗案，某程度上属于「变种」。

保险界议员陈沛良直言，保险业过去经常遇到胡乱夸大「伤势」，甚至虚构意外情况，业界一直与警察商罪科建立通报机制，审视可疑个案，但问题在于要证明这些诉讼涉及行骗、有诈骗意图，举证十分困难，因此成功检控个案不多，这是法律灰色地带。他指业界防不胜防，最多只能透过严查个案细节、质疑有否刻意夸大甚至虚构成分，尽量压低赔偿金额。行内亦有就怀疑滥用诉讼的律师、滥签医生纸的医生建立「黑名单」。

行会成员陈健波指，保险业有严格查核机制，但近期新型骗案，针对的是一些无申报保险、毫无保障的平民，这些诉讼往往带有威吓和敲诈成分。他认为骗案对社会祸害深，无论有多难取证，都必须杀一儆百，严惩犯事者。

综合数名有法律背景人士说法，要将这些诈骗集团绳之于法，举证难点主要有3个：一、如何证明该诉讼存在诈骗意图；二、如何证明涉事律师、医生与索偿者三方之间有协议，尤其涉及团伙式行骗，涉事各方已有一定默契，难有白纸黑纸纪录，而利益亦可透过诊金、律师费等名义输送，很难证明是犯罪得益；三、若涉事医生坚称索偿人的「伤势」经过诊断，难以证实其有否说谎，尤其所谓「颈痛」难以核实。

举证存三大难点 律师：打击滥发「免针纸」 证政府有能力

立法会议员、外科医生林哲玄指，「工作能力」不是疾病，「除非有直接关系，例如做消防员，而伤势有明显骨折」，否则医生难以判断该病症与工作能力的关系。站在医生角度，可做的只能是诊断伤势，至于伤患是源于交通意外还是「打波整亲」，只能从病人口中得知，医生难核实。若病人无骨折，只是报称有「痛症」，则更难查核：「佢话痛，但现实上未必有客观标准。」他强调每个个案不同，难一概而论。

不过执业律师、前议员江玉欢提醒，政府过去打击滥发疫苗「免针纸」时，曾对涉事医生及相关人士控以「不诚实取用电脑罪」及洗黑钱罪，其中前者取证门槛较低，过往曾被法官批评为「万能控罪」。但鉴于「撞车党」对社会影响恶劣，若诈骗罪名较难取证，不诚实取用电脑罪亦是「无办法中的办法」。她认为长远而言，警方需善用AI科技找出可疑个案，提高诈骗集团作案成本，而对于这类利用自己专业作行骗工具的专业人士必须严惩，一旦定罪永久除牌。

骗徒手法层出不穷，可悲的是，有专业人士涉嫌利用法律灰色地带作案，令小市民防不胜防被敲诈。当局必须严正执法打击新型骗案，既是保障市民利益，也是捍卫香港的诚信招牌。

聂风