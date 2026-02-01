许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇

据了解，前政务司司长许仕仁今午（1日）在东区医院因病离世，终年77岁。人称「肥龙」的许仕仁，2014年卷入「新地贪污案」，最终被判囚7年半。审讯期间，揭露许仕仁私生活奢华，挥金如土，例如曾花21万元享用一餐法国菜、数年内花费200万元买唱片、花约700万元购入名贵红酒。许仕仁庭上披露，曾支付850万元予上海情妇买楼及作生活费。

许仕仁2014年被裁定「藉公职作出不当行为」、「串谋藉公职作出不当行为」及「串谋向公职人员提供利益」3罪罪成，判囚7年半，成为香港回归以来，首名因贪污罪成入狱的高官。许仕仁入狱后暴瘦，由「肥龙」变「瘦龙」，因行为良好获扣减三分之一刑期，服刑5年后于2019年年底出狱。

案件审讯期间，控方大爆许仕仁在担任行政会议成员时，年薪为132万元，但支出却高达逾千万元，生活挥霍无度，因负债高达5,700万元的许仕仁，于2013年被高院颁令破产。

自爆包养上海小三 安排入住港五星酒店

据当年报道，原来许落得锒铛入狱下场的背后主因之一，是曾大花金钱博取年龄相差33年的「小三」欢心所累。许仕仁曾在庭上自辩时自爆，2008年起包养「上海小三」， 是一名来自港龙航空的前空姐，样貌甜美，在2005年一次饭局中透过朋友介绍而认识许仕仁，当年她年仅24岁， 许仕仁见她年轻貌美，即将个人的手机号码告知对方。

3年后空姐结过婚又离过婚，为了「想找人依靠」，决定于2008年藉旅游来港找许仕仁，许即时答应会照顾她。自此她每次来港均由许安排入住金钟六星级港丽酒店，两人每次见面都会发生性行为。

破产后三度公开拍卖私人珍藏

许仕仁破产后，由JLA Asia先后三度公开拍卖许仕仁的私人珍藏，包括逾万张黑胶唱片及雷射影碟，当中有英国乐队披头四的作品。至于名酒除两支干邑外，余下大多是来自法国波尔多的葡萄酒，其中两支属顶级红酒，包括1995年的Chateau Haut Brion、1990年的Chateau Angelus，整批酒估值约十万元。

第三次公开拍卖当中有八幅国画、六件象牙工艺品、三份钞票及邮票、五件名牌摆设、两件手工制枱灯、十六个纪念座及其他物品三十九件。纪念钞是渣打银行○二年发行，钞票上的数字全都一样。名牌物品有Versace烟灰缸、Hermès手巾。纪念座则有中英联合联络小组、特区政府成立典礼、外交部驻港特派专员公署、香港迪士尼乐园、香港大学等。其他物品包括花瓶、日本武士刀、琉璃摆设、紫砂茶壶、瓷器、俄罗斯套娃等。