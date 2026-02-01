前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动

据了解，前政务司司长许仕仁今午（1日）在东区医院因病离世，享年77岁。许仕仁1970年加入政府，曾任财经事务司（回归后的财经局长），与时任财政司司长曾荫权及金管局总裁任志刚一同在亚洲金融风暴期间，击退国际「大鳄」。2005年，许仕仁攀至仕途巅峰，获时任行政长官曾荫权提名为政务司司长，最终获国务院任命。

卷新地贪污案 被褫夺「大紫荆」

不过，许仕仁一生最轰动的当数卷入「新地贪污案」。根据资料，许仕仁因涉嫌收受多笔款项及无抵押贷款，于2012年3月被拘捕及加控公职人员行为失当罪名，成为香港特区成立以来被捕的最高级官员。案件于2014年5月在高等法院开审，同年12月，许仕仁被裁定公职人员行为失当、串谋向公职人员提供利益等五项罪名成立。

法官当时指，许仕仁隐瞒与新地间的关系，并收受免费住所、办公室、贷款及现金等利益，行为严重影响公职诚信，判处监禁7.5年并须交还1,118.2万港元贿款。许仕仁于2017年申请上诉，被终审法院驳回，翌年，政府刊登宪报褫夺其金紫荆星章和大紫荆勋章，其太平绅士委任亦被撤销。

入市打大鳄 推行强积金

许仕仁1970年9月加入香港政府，任职助理教育主任，其后于1992年出任运输署署长，1995年升任为财经事务司。亚洲金融风暴期间，他联同时任财政司司长曾荫权和金管局总裁任志刚，动用千亿元外汇储备入市，成功稳定金融市场，最终击退国际「大鳄」，被视为他重要政绩之一。2005年6月，他获中央任命为政务司司长，成为特区政府问责班子首席官员，直至2007年7月离任。公务体系之外，他曾担任积金局行政总监，成功推行强积金计划，亦曾出任九巴董事。