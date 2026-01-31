夏宝龙吁议员「不越位」 谭耀宗：监督政府非禁投反对票 引用《特权法》需谨慎

中央港澳办主任夏宝龙周一（26日）在全国港澳研究会上发表讲话，指香港实施行政主导，要求立法会议员监督政府「不越位」。全国港澳研究会顾问谭耀宗今日（31日）出席电视节目时表示，港澳办主任夏宝龙提及立法会要做到监督政府「不越位」，是指不应该代替政府机关，但不代表议员不可投反对票。

港澳办主任夏宝龙于日前在全国港澳研究会的研讨会上重申，香港实行「行政主导」，行政、立法和司法三者应「同唱一台戏」，多作支持而非互相拆台。谭耀宗解释，行政、立法和司法三方应抱持共同目标，以同一基础处理事务，而非互相攻击、抹黑拉扯，要求具备积极支持和配合。被问及是否仍存在制衡，他强调，监督功能依然存在，惟监督不可以越位，立法机关不应取代行政机关，但这不影响议员投反对票的权利。至于司法覆核方面，谭耀宗认为以往出现滥用的情况，惟现时有所改善，并非任何事都可以进行司法覆核。

相关新闻：

夏宝龙提醒议员注意公众形象、树立榜样：市民在看，中央也在看 冀勿有人「中途掉队」

针对立法会能否引用《特权法》监督政府，谭耀宗表示使用时需谨慎。他举例，若行政机关已就某件事情展开调查，立法机关应考虑是否仍需动用《特权法》进行重复调查。他举大埔火灾为例，指现时政府正循数方面进行调查，立法机关则不一定要启动调查，否则就会有重复。他认为「越位」的核心在于代替行政机关，而非指立法会行使监督权力。

相关新闻：

夏宝龙向议员提5点期望：树立良好形象 三权「同唱一台戏」多补台、不拆台

议员可投反对票

至于议员是否容许投反对票，谭耀宗表示可以，并引述同性伴侣替代框架被否决一事，指出港澳办当时亦作出评论，认为立法机关的决定并无问题，指议员对于法例赞成与否，仍是立法机关的权利。

夏宝龙在讲话中亦提及政府需革新管治理念及改进管治方式。谭耀宗对此表示认同，认为现时对官员的要求更为严格，如近期有事故发生后，相关官员受到调查、处分及问责。他相信未来制度上亦有需要重新检讨，以避免因责任分摊过细，导致事故发生后无人需负责的情况。

相关新闻：

夏宝龙提行政主导5大优势 批反中乱港分子鼓吹「三权分立」 图排斥中央权力

夏宝龙讲话全文 : 坚持和完善行政主导 不断提升特别行政区治理效能

若现任官员不适任 应寻找更合适人士担任

谭耀宗续举例，指各部门虽已建立应对台风的机制，但面对重大事故时，似乎缺乏顶层设计以迅速调动各方力量。他认为在行政主导下，政府必须做好充分准备。当被问及若官员未能适应或能力不足是否需要更换时，他表示过往亦有类似做法，若现任官员不适任，应寻找更合适的人士担任。