香港律师会与法律援助署署长会面 加强合作 促进司法公义

香港律师会会长汤文龙、法律援助委员会主席及前会长彭韵僖、理事郑伟邦、秘书长李昱颍以及法律援助委员会成员，本周三( 28日 )出席与法律援助署署长陈泽铭的工作午餐会。法律援助署方面亦有多位高层代表出席，包括副署长(诉讼)李自强、副署长(政务)陈爱容、助理署长(申请及审查)陈茂群，以及助理首席法律援助律师(法律及管理支援)周伟鸿。

探讨如何促进业界与法律援助署合作效能

此次会议提供了一个宝贵的平台，让与会者就一系列与法律从业员相关的法律援助事宜进行开放、务实的交流。讨论重点包括加深彼此了解、加强沟通渠道，以及探讨如何促进业界与法律援助署之间的合作效能，涵盖有关案件分配及专业经验的议题。

律师会与法律援助署之间长期保持紧密及富有成果的合作关系。作为由律师会主办的2025年法律周的赞助机构之一，法律援助署一直积极支持和推动公众法律教育，每年均会于法律周举行期间设立免费法律咨询服务柜位，由该署代表向市民提供免费法律资讯并回应公众查询。

律师会亦透过紧急免费法律咨询服务柜位，密切聆听受大埔火灾影响的居民所面对的关注和困难。为此，律师会主动联系包括法律援助署在内的多个政府部门，探讨如何为有需要的人士提供及时而切实的协助。由今日起，法律援助署将于紧急免费法律咨询服务柜位所在的7个地点设置服务柜位。

法律援助是本港法律制度的重要支柱，也是确保所有人均能够获得司法公义的基石。律师会一直坚定不移地致力于与法律援助署紧密合作，为公众利益服务及支援业界，共同进一步提升香港司法的整体效能。