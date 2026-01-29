财政预算案2026｜乡议局倡向大型科企征数码税 楼市推「两级制」减首置印花税

新一份《财政预算案》正进行公众咨询。新界乡议局今日（29日）在政府总部与财政司司长陈茂波会面，提交《2026/27年度财政预算案》建议书，提出共26项建议，包括建议政府修例将旧楼强拍门槛降至60%或更低、解决「三无大厦」安全隐患，加快旧区重建、把握2万个职位空缺契机，引入 AI 及自动化技术取代低技术职位，打造精锐公务员团队，提升效率。

首置人士提供豁免印花税、差饷及高成数按揭 降「上车」门槛

乡议局亦建议政府推行楼市「两级制」， 区分「入门市场」（自住）与「成熟市场」（投资），为首置人士提供豁免印花税、宽减差饷及高成数按揭，减低「上车」门槛，并针对大型科技公司引入数码服务税及消费税，维护税制公平，开拓收入来源，并顺应 OECD 全球最低税负制趋势。

振兴乡郊经济方面，乡议局建议政府为民宿/食肆「一站式」登记，确立「指引主导，登记即营运」模式，简化发牌程序，并统筹乡郊景区的人流与设施管理，发展蓝绿经济。另外， 他们亦争取深圳南澳码头实施一地两检，打通港深东部海上生态旅游圈。

盛事经济方面， 乡议局建议重建维园网球场，升级为可举办 ATP/WTA 顶级赛事场馆，争取举办澳网热身赛，并打造沙头角及西贡游艇地标，开发大湾区游艇自由行。