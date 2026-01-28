港深创科园｜逾60家科技企业入驻 逾半数从事人工智能及数据科学

民建联立法会议员陈勇关注河套深港科技创新合作区香港园区的发展。署理创新科技及工业局局长张曼莉表示，截至去年12月底，已有逾60家科技企业及机构签订租约进驻两座湿实验室大楼，入驻率接近八成，当中约六成来自内地，约一成半来自海外，其余约四分之一为本地香港企业。

入驻企业半数从事人工智能及数据科学 近四成生命健康科学

行业分布方面，约半数从事人工智能及数据科学，近四成涉足生命健康科学，其余则涵盖微电子、新能源及机械人等前沿科技领域。企业选择进驻园区，主要因其区位优势，香港在联通海外及内地市场方面具独特优势，不仅协助内地企业「走出去」，亦便利海外企业以香港为跳板进入大湾区及内地市场。

达到「一区两园」愿景须包括「四流」

她亦称，促进两园之间创新要素跨境流动，是实现合作区「一河两岸」、「一区两园」愿景的关键，创新要素包括「四流」：人流、物流、资金流及数据流，当局正积极与内地有关部门紧密协作，在符合国家法律法规的前提下，探索创新政策措施。

园区以「以人为本」为原则 人才住宿大楼去年12月启用

她续称，园区设计以「以人为本」为原则，旨在为企业、人才及其家庭营造舒适优质的生活环境。首座人才住宿大楼已于去年12月迎来首批住户，当局亦会在第一期余下地块预留零售、餐饮及短期住宿空间，以提升园区整体生活及工作体验。

园区设穿梭巴士 亦设汽车及单车泊位

交通方面，为配合园区进入营运阶段，园区公司已安排穿梭巴士，连接或途经落马洲站、元朗站及上水站。园区亦提供汽车及单车泊位。运输署将按需求规划合适的公共交通服务，长远而言，规划中的北环线支线将途经园区并设站。

「西部跨河通道桥工程」争取2027年年中完成

连接深港两园的「西部跨河通道桥工程」已于去年12月动工，将打通合作区交通网络，有效促进人员跨境流动，展现深港边境设施及创新管理政策的优势。两地将采用融合桥梁与周边生态环境的设计理念，强调低碳技术、安全便利及景观宜人，并采用「单跨越河」的建造方式，当局将力争相关工程早日竣工，目标于2027年年中完成。

记者：郭咏欣