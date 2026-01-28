港岛环岛长廊︱发展局：目标明年打通九成 2031年全面驳通 研小规模填海建行人板道

新民党陈家珮今（28日）在立法会提口头质询，关注政府有否研究将中西区多块临海用地纳入「活力环岛长廊」用地，以及政府会否于坚尼地城新海傍沿海位置兴建行人板道。发展局局长宁汉豪回应表示，政府目标明年内打通九成的环岛长廊，并于2031年年底前大致完成余下工程。个别临海用地因作业需要或私人业权等原因未能纳入海滨长廊，但相关地段附近均设有行人连接设施，可接驳至邻近海滨区域。

个别临海用地因私人业权等 未能提供海滨长廊

宁汉豪解释，中西区海滨地段的信德中心路段属私人土地，目前地面主要用作行车通道，政府将继续与业权人磋商，探讨改善该地段地面行人通道方案。她指西区公众货物装卸区早前已释出部分临海用地，余下用地仍需用作货物装卸及处理，目前装卸区后方设有行人通道，连接两端的海滨长廊。当局正在该行人路段进行美化工程，包括更新特色户外装置及行人导向标志，预计今年第一季完成。

研小规模填海兴建行人板道或修缮海堤

宁汉豪又称，招商局码头路段同样属私人土地，业权人日后若进行重建，需在沿海地带提供海滨长廊供公众使用，强调政府乐意与业权人探讨重建方案，以提供更多海滨空间。宁汉豪续指，当局正研究根据去年修订的《保护海港条例》简化机制，透过小规模填海在该沿海地段兴建行人板道或修缮海堤，或以无需填海的其他方案提供行人通道，计划于今年第二季提出方案进行咨询。

宁汉豪强调采「先驳通、后优化」原则

陈家珮亦关注港岛南尚未完成的海滨长廊路段的工程进展。宁汉豪表示，今年第二季及第三季将分别有大潭道近浪琴园至老虎山引水道之间的步行径工程，以及夏萍湾泳滩休憩用地美化工程完工。此外，今年展开的两段步行径工程，分别连接鹤咀道与石澳泳滩，以及连接维多利道与沙湾石滩，均预计于年底完成。她强调，无论是推动环岛长廊或优化海滨工程，均采用「先驳通、后优化」及「先贯通、后提升」的策略。

民建联陈学锋关注海滨长廊餐饮设施不足的问题，询问当局会否考虑增设相关设施。宁汉豪表示，目前确实已进入优化阶段，当局提出在部分地点增加餐饮设施，包括湾仔、中环、北角及尖沙咀一带。她举例指，去年已在湾仔增设两个售卖小食的摊档。之后争取于今年内与西九文化区的企业合作，针对中环、北角及尖沙咀，每处增添数个具特色的轻食摊档。

宁汉豪亦提到，近日就中环一个用作举办活动的空间重新招标短期租约，并在招标条款中列明，该活动空间有一部分临近海滨，希望日后中标的承租人能在租约期内，尽快提供常设的餐饮设施。

民建联植洁铃表示，未来政府表示会以活力环岛长廊中的绿悠径，驳通筲箕湾至杏花邨，当中未贯通的一段经过鲤鱼门公园，有很大的发展潜力，关注未来连接两地的具体走线同进展。宁汉豪表示，筲箕湾至杏花邨的路段是其中一个技术困难比较大的路段，因为涉及很多的斜坡，局方初步方案是「走回内陆」，近东区走廊的位置， 土拓署现正进行深化研究，强调政府会在2031年底开通该段。

记者：曹露尹