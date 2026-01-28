Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱曾国衞接任人料内部寻觅 掌舵条件今昔有别

政情
更新时间：08:34 2026-01-28 HKT
发布时间：08:34 2026-01-28 HKT

近期港府高层换人传闻满天飞，政圈竞猜一轮后，答案终于揭晓，政制及内地事务局局长曾国衞以健康理由辞任，提早离开官场。特首李家超表示正物色继任人选，并表明现时无计划再换司局长。虽然本届政府任期只剩下不足一年半，但愿意加入问责班子的人大不乏人，政圈预料由政府内部晋升或调任居多。

曾国衞退场较体面

曾国衞是本届政府第3名中途离任的局长，与杨润雄、林世雄因表现问题「被炒」不同，曾国衞以前列腺癌指数上升为由，完成立法会换届选举后辞职。曾国衞服务政府近40年，局长生涯落实选举改制，2020年更被美国制裁，姑且不论健康情况，他昨日与李家超一同见记者交代，退场较为体面。

政制局现时几近「无人驾驶」

数年前政府换届，曾国衞一度被传有力问鼎政务司司长，最终只原职过渡，但由于任内未有政改等重点工作，政制局在公众视野「能见度」不高，曾国衞亦显得较为低调。今次高官人事调动只有曾国衞一人，但可能「牵一发而动全身」，除了要寻找合适人选顶上，更可能牵涉下届政府的高层人事布局，因此需要通盘考虑，从长远角度审视用人布阵。近日政圈传出不同名字，包括前任或现任纪律部队首长，亦有指政府可能从内部提拔人选，由熟悉政府高层运作及内地事务的人士出任；甚至有说法指，政制局局长空缺可能由其他问责官员调任，如此一来，将会加快「高官音乐椅」流转。

本届政府任期只剩一年半，政制局接下来仍有多项重点工作，包括国家「十五五」规划细节即将在两会出台，特区要主动对接国策，政策局角色不可或缺。此外，本港下半年将举行选举委员会换届选举，这被视为明年特首选举的「前哨战」，需要尽快有舵手坐镇。

值得注意的是，目前政制局多个重要位置皆悬空，包括常任秘书长及局长政治助理，随著曾国衞离任，更只得胡健民「担大旗」。李家超昨表示会确保局方运作畅顺，待才能合适的人选以填补空缺。

全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，政制局在政府内「存在感不高」一说是误读，该局早年确实主力处理政制，内地事务只是「兼管」，但随着时代变化，香港与内地交流日渐频繁；加上新选制下，本港政制在可见将来不会有特别改动，工作重点多放在与内地对接。

他又指，中央领导人已明示特区要主动融入并服务国家发展大局、对接国家发展战略，政制及内地事务局将非常吃重，因此新任局长不单纯要懂与内地沟通，更要熟悉内地制度与文化。他分析，该人在政府内部要有一定威望，对内发挥跨部门协调与沟通平台的作用；对外则能与内地不同省市合作，帮助香港于制度等各方面与内地对接，贴合国家发展。

宏福苑大火后，高官「换马」消息频频传出，但不涉大火相关的曾国衞率先离场，政界预料待独立委员会调查结果出炉后，才会有下一轮高官人事变动。

聂风

