政府研吊运及动力升降台加装感应装置 田北辰：终于等到「迟来第一步」

本港日前接连发生3宗致命工业意外。实政圆桌召集人田北辰今日（27日）在社交平台表示，实政圆桌庄豪锋向劳工及福利局局长孙玉菡提问，近7年来，香港过去7年每年致命工业意外均超过20宗，政府为何仍未将某些工种的规定与国家接轨，亦迟迟未立法强制所有地盘安装智慧工地系统。田北辰提到，局长今次回应时未有再称「科技唔系万试万灵」，反而提及将在吊运及动力升降台加装感应装置，保障工人安全。

劳福局长孙玉菡。

冀所有涉机械操作设施均装感应器

田北辰表示，等候多时终于见到局长踏出「迟来的第一步」，但未来仍然有「漫漫长路」要走，认为当局应进一步将所有涉及机械操作的工地设施均安装感应器，一旦有人进入危险范围，机器便会即时强制停机。他期望局方可逐步推动相关措施，用科技为广大工友提供更安全的工作环境。

田北辰亦表达失望之处，指局长未回应是否将吊运作业的起重工列为专业工种。他指出，内地早已规定起重工要完成训练及通过考核，方能从事涉及吊运的工作，认为香港在此方面「慢人两拍」。他要求局方尽快推动相关规定，使标准与国家看齐。

田北辰亦称，若未来能将相关安全措施拓展至所有机械设备，「咁就真系perfect（完美）」。

实政圆桌庄豪锋。

