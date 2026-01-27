Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈家珮逆线驾驶︱政党元老群组开火 叶刘质疑小题大做兼「报仇」 蔡素玉反击：逆线行车是小事？

更新时间：17:41 2026-01-27 HKT
发布时间：17:41 2026-01-27 HKT

新民党立法会议员陈家珮逆线行车一事，虽然当事人已道歉及向警方自首，但事情发展仍未完，更燃烧至建制政党元老「开火」。消息指，新民党主席叶刘淑仪在WhatsApp通讯群组，炮轰评论事件的民建联元老、前立法会议员蔡素玉小题大做，质疑她为「报一箭之仇」落井下石。蔡素玉亦不甘示弱反驳，反问逆线行车是否小事一桩，质疑叶刘是否要引起寒蝉效应？

叶刘质疑蔡素玉小题大做：从未试过违例泊车？

根据《星岛》获得的对话纪录，叶刘淑仪质疑蔡素玉及其他指骂陈家珮的人是「小题大做」，反问她们难道从未试过违例泊车、在双黄线上落或横过双白线，认为这些触犯交通规则的行为，在世界多国都是不刑事罪行。她更点名蔡素玉：「是不是想小题大做或报一箭之仇」，更着蔡「找您们的李立法会主席（李慧琼）用重手命（令）陈家珮落台」。

蔡素玉反击：徐英伟得罪你什么？

蔡素玉其后反击，形容对方位高权重，贵为行会召集人及一党主席，「看了你对我的训示，心中非常忐忑不安」，自己第一时间反省做错了甚么，「会引起你这政界资深长老的注意并给予指导？」

蔡素玉列出4点反驳，先否认「报仇」一说，更反问叶刘「当天徐英伟又得罪你什么？你又在报他什么仇？」蔡素玉转发讯息，内容是2022年疫情期间，时任民政局长徐英伟出席「洪门宴」后，最终辞职下台，叶刘当时点评事件，指徐英伟主动辞职是「较体面做法」，并两度强调「官员应比白更白」，应在市民面前树立好榜样。

「想令小市民起寒蝉效应？」

蔡又指，今次陈家珮逆线行车，不是违规泊车、过双白线等，「逆线行车是直接危及行人安全的。按照你的说法，是小事一椿，不值大惊小怪的，是吗？如是，那是香港法律的错，不是家佩（珮）的错？如不是，那选民发表对他们选出来的议员的批评意见是不应该的？是在报仇的敌对行为？」

蔡素玉又质问，叶刘的指责是否要令香港小市民起寒蝉效应，「从此不能也不敢发表意见？还是要转向目标，蒙混大众注意力？」

