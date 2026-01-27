巴士安全带︱党友曾称「无需公众咨询 」 陈恒镔：议会已充分讨论 相信市民普遍支持

安全带新法例已实施，市民乘搭巴士等公共交通工具及商用车辆时必须佩戴安全带，否则最高罚5000元及监禁3个月。不少市民反映实际使用时不便，亦关注当时立法过程中，曾有议员提出「不需要公众咨询」说法。立法会交通事务委员会主席、民建联陈恒镔今日（27日）回应争议时强调，佩戴安全带旨在保障乘客安全，相信市民对此支持，但同时承认安全带在易用性与松紧度等仍有改善空间。

未回应党友称「不需要公众咨询」 强调议会已充分讨论

被问到同属民建联的上届立法会议员何俊贤及郭玲丽曾在相关委员会审议时赞成「不需要公众咨询」，会否认为他们轻视市民声音，陈恒镔未有正面回应，但强调议会已有充分讨论。他解释，相关议题在法案小组、委员会及以往会议中均已深入商讨，立法程序并非「去到最后才讲政策」。他提到上届立法会需处理大量积压法案，冀公众理解。

陈：巴士安全带已讨论颇长时间 相信市民普遍支持

陈恒镔指，巴士安装安全带的讨论已持续颇长时间，源于过去多宗严重巴士意外中，伤亡者多与未系上安全带有关。他表示，专家报告早已建议加装安全带，政府亦长期以「所有交通工具均有安全带」为目标，相信市民普遍支持相关措施。

陈恒镔重申，安全带保障安全的原则获得认同，未来将与巴士公司研究，改善安全带的松紧度及易用性，并承诺会继续跟进相关改善工作。

李镇强相信市民热切盼望 何俊贤忧咨询导致无法年内通过

翻查立法会「与道路交通有关的3项附属法例小组委员会」去年9月18日的会议纪要，该委员会主席陈绍雄在进入逐项条文审议前，征询委员意见，问到需否邀请公众就3项附属法例表达意见。当时自由党李镇强、选委界林顺潮、民建联郭玲丽、何俊贤均表示赞成或同意「无需进行公众咨询」。

郭玲丽当时称「此事关乎公众安全，大家已讨论多时」、认为当局应已进行充分咨询。而何俊贤认为，若进行公众咨询，可能导致法例无法在年内通过。李镇强则相信，许多市民已热切盼望，因为牵涉车辆驾驶安全问题。

记者：郭文卓