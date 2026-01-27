新皇岗口岸年内启用 采「一次放行」模式通关 民建联倡优化人车通关流程

新皇岗口岸预计于今年内投入使用，将采取「一地两检」方式过关。民建联立法会议员昨日（26日）前往该口岸考察，今日（27日）在立法会举行记者会。民建联副主席陈勇表示，新皇岗口岸联检大楼的规划极具未来感，采用「合作查验、一次放行」的新模式，将深圳与香港的出入境查验设施集中于一座综合大楼内，使过关流程更为便捷高效。

陈勇透露，口岸大楼主体结构已经封顶，内部规划每层均设有出入境服务，未来可实现自助便捷通行。设计中也预留了空间，供未来两地地铁线路在此接驳转乘，类似罗湖口岸的模式。他强调，民建联希望将考察交流中收集到的市民意见，向相关部门，包括局长、秘书长等官员反映，期望透过立法会及行政主导的机制，促进相关工作。

实现「在香港坐车直达，直接过关」

民建联选委界议员陈恒镔指，新口岸将首次在深圳实施「合作查验、一次放行」模式，旨在免除旅客以往需多次上下车、分段排队的麻烦，实现「在香港坐车直达，直接过关」。他解释，此模式类似澳门与珠海之间的做法，例如旅客前往内地时，仅需使用回乡证进行拍卡或人脸识别，随后验核指模，即可完成查验。整个过程只需排一次队，较现有模式更为便捷。

针对查验柜台数量，陈恒镔透露，大楼内将设有三处查验区域。其中，乘坐公共交通过境的旅客可使用单向共90个「合作查验、一次放行」柜台，数量充足。对于跨境私家车及两地车，则参考港珠澳大桥及珠海经验，实施人车分流，旅客下车后，人员与车辆分别前往不同楼层办理手续。他表示，民建联已就人车分流可能产生的「人等车、车等人」问题向当局反映，对方承诺在流程设计及证件办理柜台安排上已作优化，并将在口岸内采取措施，方便旅客与车辆汇合。

林琳：市民关注「人车互等」问题

民建联选委界议员林琳指出，目前市民较为关注的是「全部落车」查验所引致的「人车互等」问题。她表示，市民普遍反映，希望恢复以前无需下车查验的安排，进一步优化现行程序。

民建联新界北议员姚铭表示，口岸当局说明，现时规划的出入境车辆查验柜台数量已按车流量平均配置。未来实施「合作查验、一次放行」模式后，由于人员统一使用同一通道，流程预计将更为顺畅，可避免柜台不均造成的等候问题。此外，他也关注旅行团集散安排，获当局回复将规划设置有遮盖的集散区域，以便利旅客上落旅游巴士。

陈恒镔亦建议新口岸参考货车「东进东出、西进西出」的动线设计，避免车辆为过关而绕路，提升效率。此外，他关注现时部分口岸设有车辆消毒池，浸泡车轮可能对电动车造成损耗，建议改为喷洒式清洁，类似港珠澳大桥的做法。陈恒镔表示，相关建议已在考察会议上与口岸办讨论，民建联将持续关注交通配套及通关安排，确保口岸便民利民。他亦相信口岸启用后将便利「北部都会区」发展，并分流深圳湾、莲塘等现有口岸的跨境车辆。

记者、摄影：郭文卓