政府未来两年将缩减公务员编制2% 预计3.31前减3000个职位

立法会公务员及资助机构员工事务委员会今日（27日）举行政策简报会，简介政府在公务员事务方面的政策措施及未来计划，包括「部门首长责任制」及加强管理工作表现欠佳公务员等。部分议员关注公务员编制缩减情况，公务员事务局局长杨何蓓茵表示，未来两年将分别缩减公务员编制2%，各部门已就需减职位提交报告。

向23人发通知书其中4人已著令退休

公务员事务局副秘书长刘思敏表示，当局在2023年9月公布及实施《公务人员（管理）命令》第12条，为公众利益著令工作表现持续欠佳公务员退休的简化机制。截至2026年1月中，共向23人发出通知书，其中4人已被著令退休，2人随后离职，4人因表现改善而暂缓处理但仍受监察，13宗个案仍在处理。此外，部分人员在部门启动程序前已自行辞职。机制简化后，处理时间由平均31个月大幅缩短至10.5个月。

《公务员敍用委员会条例》法例将于本年上半年呈交立法会

行政长官李家超在2025年施政报告中公布成立「部门首长责任制」，刘思敏表示，针对一般性质的第一级调查会由部门首长进行，针对严重问题则由公务员敍用委员会进行。公务员事务局已展开就《公务员敍用委员会条例》订立附属法例的工作，以赋予委员会调查权力从而实行「部门首长责任制」下由委员会进行的第二级调查。预期在2026年上半年提交立法会审议。

公务员事务局亦将强化公务员评核机制，当局已展开相关工作，研究措施以优化公务员工作表现评核机制，以期更清晰地分辨员工的工作表现水平，预计在2026年内推出具体措施。

料至3月底将减少约3,000个职位

刘思敏指出，政府自2021-22年度起推行公务员编制零增长政策，将整体编制控制在不高于2021年3月底的水平（即196,000个职位）。预计至2026年3月31日，公务员整体编制将会下降至约193,000个职位，即累计减少约3,000个职位。为了进一步优化公务员人力资源运用，同时控制公营开支，在2026/27及2027/28年度每年分别缩减公务员编制百分之二，预计至2027年4月1日，在本届政府任期内将被削减约一万个职位。

公务员事务局副秘书长陈元德指，政府未来将增设及重开部分公务员诊所及牙医诊所，继续纾缓牙科服务轮候时间，未来数年内将有望逐步回复到所有洗牙服务均可由衞生署提供。政府亦计划于香港中医医院为公务员提供指定服务，预计由 2026 年年中开始为公务员及合资格人士于香港中医医院提供指定服务，首两年将提供每年5,000个服务名额。

新界西北庄豪锋关注公务员管理制度，他指公务员「跳Point」似已变成「常餐」，过去几年仅有极少数人因评核不合格而无法增薪，认为失去了奖励优秀者的作用。他问及政府会否考虑改革，让仅约八成表现优秀的员工可获增薪，并以停止增薪作为对表现欠佳者的警示。他亦关注「部门首长责任制」，认为此制度对政府管治威信至关重要，并以政府饮用水事件为例，质问新机制有何具体措施，防止部门首长以「不知情」为解释。

当局正强化工作表现评核机制

杨何蓓茵解释，增薪点与私营机构的花红或奖金性质不同，它旨在反映员工经验增长及相应的工作表现提升。员工须获「合格」或以上评级才可获增薪点。她强调，当局正强化整个工作表现评核机制，目标是更清晰分辨员工表现水平。若评核机制收紧，表现不佳的员工较易被评定为较低等级，自然就无法获得增薪点。相关强化机制的具体方案，预计在今年上半年向委员会报告。

杨何蓓茵指，「部门首长责任制」旨在透过部门首长，建立有效的团队和运作系统，持续优化工作流程，并做好政府的层级管理。这包括要求部门建立定期向上汇报的管理资讯制度，以及高层人员对下属工作进行定期或不定期的查核机制。她指出，过往一些部门出现问题，可能与这些制度未完善有关。透过此责任制，期望能及时发现并修正部门的不足之处。就政府饮用水事件，她回应指，「制度都喺度，不过同事真系睇唔到汇报，喺呢啲情况下培训真系要做多啲」。

选委界何俊贤建议，针对《公务人员（管理）命令》第12条简化机制，政府除处理临近退休人员外，也应关注其他工作表现未达标的公务员的处理方式，并在年报等资料中更详细披露相关数据，例如受影响人员所属部门，以便公众了解机制的推行情况。此外，在政府财政压力下，他认为当局应加强向市民解说公务员福利政策，澄清部分福利，如牙科服务是利用现有公共资源，并非额外开支，以减少公众误解。

表现长期欠佳若无改善才著令退休

杨何蓓茵表示，针对工作表现长期欠佳的公务员，政府可利用相关机制，无需受正常退休年龄限制，无论年龄为35岁或55岁均适用，首先给予最后机会改善，若仍表现差劣，便可著令其退休。

选委界陈祖光关注削减编制问题，认为在人工智能或科技未能完全取代人力执法前，对前线执法部门的编制削减应酌情处理，不应「一刀切」式削减2%，以免加重其他同事负担。他亦建议考虑要求新入职公务员进行选民登记，以推动公务员投票。

杨何蓓茵表示，执法部门未来两年每年减2%的幅度并不大，且部门已进行人力规划，同时积极运用科技。未来检视编制削减安排时，会特别考虑执法部门的情况。招聘方面，当局已有计划，未来会向新入职公务员提供选民登记表格。

记者：郭文卓