宏福苑安置｜政府已收集9成居民回复 工作组正就选项意见进行分析

政府正就大埔宏福苑火灾后安置问题收集居民意见。行政长官李家超今早（27日）出席行会前，重申高度重视宏福苑居民长远住宿安排，目前的问卷调查，已收到约9成业主的回复，「应急住宿安排工作组」正密锣紧鼓地处理相关的内容，归纳不同选项的意愿进行分析。

他表示，自己很早已指示「应急住宿安排工作组」必须尽快研究及落实，宏福苑居民长远住宿安排，以让居民安心，但这件事涉及的问题很复杂，包括每一户都有个别的情况及需要、不同居民都有不同想法及要求，社会上亦有不同意见，要小心考虑及平衡各方的意见，要兼顾现实的问题例如公共资源的适当运用、公帑投入、住屋资源的分配，以及需要厘清的法律、业权等责任及问题，以妥善地做好过度安排等。

问卷提供多个选项供居民参考 工作组正检视及优化选项内容

他强调时间上要尽快，越早让受影响家庭作出决定是越好，政府在1月9日透过「一户一社工」以问卷的形式，收集了受影响业主对不同的长远居住安排初步意愿，问卷设有不同选项，包括现金购买、先出售业权再购买居屋，「楼换楼」方式，当中更陈述客观事实，例如不同选项所需的时间，以及不同的专业意见等，供居民参考。

他指工作组亦正检视及优化选项的内容，例如房屋局及房屋署正检视不同房屋项目，尽量为业主提供更多不同的居住选择等，当局会全速推进各项工作，兼顾情、理、法，以最大的努力去协助受影响的家庭，尽早重建家园。

记者：郭咏欣

