曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长

【曾国衞离任】特首李家超今早（1月27日）出席行政会议前见传媒。国务院今早免去曾国衞政制及内地事务局局长职务，李家超陪同现身，一同回应事件。李家超解释，曾国衞以健康理由辞任，感谢其对政府贡献，祝愿他身体健康。

曾国衞：高强度工作中 身体出现状况

李家超与曾国衞一同现身。李家超指，曾国衞是以健康理由辞去职务，感谢曾国衞的贡献，会物色继任人选，副局长胡健民会先行署任。曾国衞指出，在高强度工作中，身体出现状况，其前列腺癌指数上升，PSA值长期超过11，服药、刺穿手术后治疗后情况没有大改善，与家人讨论后，在完成立法会选举后辞任。

被问有关有更多官员可能离任的传闻，以及对管治影响，李家超回应指，坊间不时对政府运作有传闻，他可以正式告诉大家，这些说法都不正确，没有计划再对司局长人选有任何变动。他指，如曾国衞身体可以，希望他可以留任。他形容，有关其他撤换官员的传闻都不正确，不攻自破。

李家超其后谈及港澳办主任夏宝龙昨日致辞，有关行政主导的内容。他指出，要全面准确理解习近平主席坚持和完善行政主导的精神，深入贯彻落实一国两制方针。他讲述自己进一步的4点领悟和看法，行政主导是基本法设置的特区政制体制，具有政治法律基础，香港实行的政治体制是由行政长官领导的行政主导政策，包括基本法第62条赋予特区政府的一系列行政职权，包括制定、执行政策管理各项行政事务编制，并提出财政预算案和决算。

他又提到，政府过去大量听取立法会议员的意见，为政策内容作多项修订。政府会继续提高政府的治理能力，积极破解老大难问题。

巴士安全带规定惹议 李家超：减低意外时严重受伤和死亡风险

有关强制佩戴安全带要求，李家超指，许多国家地区已实行多年，2018年大埔巴士车祸后，委员会建议实行有关措施，这是经研究和讨论的。他明白市民初时改变习惯，会感到不方便，但一个小行为改变，可减低严重受伤和死亡风险。

李家超指，实施过程中首阶段会以公众教育，劝谕培养习惯为最大目标。运输署会对公共营运商发出清晰要求，妥善处理安全带清洁、性能及依规安装的问题。运物局亦会继续做好推广工作。

有关宏福苑大火后续安置，李家超指对于居民长远住宿，政府高度重视，情况很复杂，每一户都有不同需要。他指，透过一户一社工收集居民意见，目前已收到九成业主回复，工作组正归纳不同选项意愿分析，检视优化选项内容，会全速推进各项工作，兼顾情理法，以最大努力助重建家园。

工作组对每个方案涉及的时间、工程复杂性、法律责任等，会解释清楚，希望受影响家庭有足够资料作适合自身的选择。