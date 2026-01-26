夏宝龙讲话全文 : 坚持和完善行政主导 不断提升特别行政区治理效能

坚持和完善行政主导

不断提升特别行政区治理效能

——在“坚持和完善行政主导 促进特别行政区良政善治”专题研讨会上的致辞

（2026年1月26日）

夏宝龙

香港特别行政区李家超行政长官，

澳门特别行政区岑浩辉行政长官，

各位立法会议员，各位嘉宾，各位朋友：

大家上午好！很高兴参加全国港澳研究会举办的「坚持和完善行政主导，促进特别行政区良政善治」专题研讨会。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥对全国港澳研究会工作高度重视，专门作出批示，充分肯定全国港澳研究会取得的成绩，对进一步做好港澳研究工作提出殷切希望。大家要认真贯彻落实。

2025年12月，习近平主席在听取香港、澳门特别行政区行政长官述职时，对行政长官和特别行政区政府工作给予充分肯定，强调要坚定不移贯彻「一国两制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方针，主动对接国家「十五五」规划，更好融入和服务国家发展大局，对香港、澳门特别行政区政府都提出「坚持和完善行政主导」的明确要求。习近平主席的重要讲话从全局和战略高度，重申中央坚定不移贯彻「一国两制」方针的原则立场，饱含著对港澳同胞的深情关怀、对港澳发展的坚定支持、对特别行政区良政善治的殷切期望，为特别行政区落实行政主导、提高治理效能、推动高质量发展指明方向，具有很强的现实针对性和深远的历史意义。

今天全国港澳研究会举办专题研讨会，深入学习贯彻习近平主席重要讲话精神，很及时，很有必要。下面，我谈几点意见，和大家交流。

一、行政主导作为基本法设计特别行政区政治体制的重要原则，根源于中华人民共和国宪法，是全面准确贯彻「一国两制」方针的制度保障

香港、澳门特别行政区基本法是依据中华人民共和国宪法制定的，基本法设计的特别行政区政治体制鲜明的特征就是行政主导。这一设计充分体现了中国特色，充分体现了香港、澳门资本主义制度的特点，符合「一国两制」方针，符合特别行政区的法律地位，具有深厚的政治法律基础和现实基础。

第一，实行行政主导是维护特别行政区宪制秩序的必然要求。宪法是国家根本法，在包括香港、澳门特别行政区在内的全国范围具有最高法律地位和法律效力，是特别行政区制度的法律渊源。基本法是根据宪法制定的，宪法和基本法共同确定了特别行政区的宪制秩序。基本法从特别行政区的法律地位和实际情况出发，确立了行政主导的政治体制，其中最重要的就是行政长官在特别行政区政权架构及其运作中处于主导地位。基本法明确规定，行政长官是特别行政区政府的首长，是特别行政区的首长，对特别行政区负责，对中央人民政府负责。行政主导体现了行政长官代表整个特别行政区向中央负责的根本要求，有利于正确处理中央和特别行政区的关系，维护特别行政区的宪制秩序。在起草基本法时，按照行政主导原则设计的政治体制条款，获得起草委员会三分之二以上委员通过，两部基本法在全国人民代表大会表决时均以高票通过。这代表了包括香港、澳门同胞在内的全国人民的共同意志，这种意志是不可撼动的。

第二，实行行政主导是确保「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的必然要求。实行「一国两制」方针，很重要的一条就是要让广大香港同胞、澳门同胞当家作主，解决由谁来治理香港、澳门的问题。在行政主导的政治体制设计中，行政长官和特别行政区政府居于主导地位，代表的是香港、澳门的根本利益，代表的是香港同胞、澳门同胞的整体利益，是实现「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治最好的政权组织形式。中央反复强调全面落实「爱国者治港」、「爱国者治澳」，明确提出行政长官和特别行政区政府是香港、澳门的当家人，是治理香港、澳门的第一责任人。这不仅有利于充分发挥行政长官和特别行政区政府的主导作用，更好行使特别行政区高度自治权，也有利于通过行政长官和特别行政区政府落实中央全面管治权，实现坚持中央全面管治权和保障特别行政区高度自治权相统一。

第三，实行行政主导是从港澳实际出发、实现特别行政区高效治理的必然要求。香港、澳门特别行政区实行行政主导的政治体制，充分考虑了香港、澳门历史和现实，适应了回归后香港、澳门安全、治理和发展的需要。众所周知，香港、澳门是国际化城市，由于历史遗留原因以及其他种种因素，社会环境错综覆杂，各种利益和矛盾交织叠加，改革发展面临的任务很重。实行行政主导，充分发挥行政长官和特别行政区政府的主导作用，有利于提升政权机关的功能和效率，有利于团结方方面面的力量，灵活应对各种风险挑战，维护香港、澳门的繁荣稳定。中央反复强调，要「把依法治理和担当作为结合起来」、「把有为政府同高效市场更好结合起来」，很重要的一个方面就是强化行政主导，著力提升特别行政区治理效能，使香港、澳门在日益激烈的国际竞争中立于不败之地。

二、行政主导体制在香港、澳门特别行政区成功实践，展现出强大生命力和优越性

「一国两制」是前无古人的伟大创举，特别行政区实行的行政主导是一种符合「一国两制」的政治体制，其优势在「一国两制」实践中不断彰显。香港、澳门回归以来，在中央政府全力支持下，行政长官带领特别行政区政府落实行政主导，团结社会各界奋力拼搏，保持了香港、澳门长期繁荣稳定，「一国两制」实践取得举世公认的成功。

—— 港澳回归以来的实践证明，行政主导具有强化统筹、执行有力的优势，有效维护国家主权、安全、发展利益。按照基本法设计的行政主导原则，行政长官带领行政、立法、司法机关切实履行维护国家安全的宪制责任，建立健全维护国家安全的法律制度和执行机制，依法打击反中乱港、反中乱澳分子，同挑战「一国两制」原则底线的言行进行坚决斗争，筑牢特别行政区维护国家安全的屏障。澳门特别行政区率先完成基本法第23条立法，持续完善维护国家安全相关配套法律；香港特别行政区全面实施香港国安法，历史性通过《维护国家安全条例》，终结了香港维护国家安全「不设防」的历史，以实际行动有力捍卫国家主权、安全、发展利益。

—— 港澳回归以来的实践证明，行政主导具有抢抓机遇、灵活应变的优势，有效促进特别行政区经济繁荣发展。行政长官和特别行政区政府团结带领社会各界主动对接国家发展战略，顺应形势变化，巩固提升自身优势，推动经济高质量发展。香港国际金融、航运、贸易中心地位稳固，多年被评为「全球最自由经济体」；本地生产总值年均实际增长约3%，高于世界发达经济体平均水平；2025年港股IPO募资规模全球排名第一，母公司在海外或者内地的驻港公司有11070间，创历史新高。澳门经济实现跨越发展，本地生产总值增至回归前的8倍，人均生产总值位居世界前列；博彩业步入依法健康有序发展的轨道，世界旅游休闲中心建设成效显著，经济适度多元发展稳步推进，连续3年获评「最佳亚洲会议目的地」。

—— 港澳回归以来的实践证明，行政主导具有集中资源办大事、兼顾各方面利益的优势，有效改善社会民生福祉。行政长官和特别行政区政府有力整合资源，统筹各阶层各界别利益，维护社会整体利益，促进市民共同福祉。香港、澳门特别行政区教育事业快速发展，社会保障和福利服务体系不断健全，跻身全球最宜居的发达城市之列。香港是唯一拥有5所世界排名百强大学的城市，2025年世界人才排名亚洲第一、全球第四；香港连续10年蝉联世界最长寿地区。澳门是世界上最安全的城市之一，免费教育、免费医疗等一系列政策惠及全社会，民生福祉水平不断提升。

—— 港澳回归以来的实践证明，行政主导具有守正创新、政策稳定的优势，有效提高国际竞争力和影响力。行政主导既保持了香港、澳门自由港地位和高度开放的政策延续性，又与时俱进地拓展对外联系，有效发挥了内联外通桥梁作用。行政长官和特别行政区官员主动「走出去」、「引进来」，不断深化同「一带一路」沿线国家、葡语系国家等经贸合作和人文往来。香港已加入100多个国际组织，参加和适用260多项国际多边协议，是全球拥有外国领馆最多的城市。澳门同120多个国家和地区建立稳定的经贸关系，是190多个国际组织和机构的成员，在促进中国与葡语国家经贸合作中发挥重要平台作用。香港、澳门的国际认受性和美誉度显著增强。

—— 港澳回归以来的实践证明，行政主导具有快速响应、处置高效的优势，有效应对化解各种风险挑战。背靠祖国坚强后盾，特别行政区政府充分发挥行政主导作用，有效应对一个个挑战，战胜一个个困难。不论是面对亚洲金融风暴、国际金融危机，还是遭遇非典、新冠疫情；不论是遭受严重自然灾害，还是爆发剧烈社会动荡，特别行政区政府都能快速反应、迅速行动、有力应对。香港、澳门始终保持蓬勃发展的生机活力。

三、沿著「一国两制」正确方向，把行政主导坚持好完善好，不断提升特别行政区治理效能

行政主导在「一国两制」实践中总体运行是顺畅有效的，特别是对推动香港由乱到治走向由治及兴发挥了重要作用，展现出强大的制度韧性。但也要看到行政主导在特别行政区实际运行中并不都是一帆风顺的，比如在香港一度遇到巨大挑战，教训十分深刻。大家应该都没有忘记：那些反中乱港分子在立法会上恶意「拉布」，致使立法会内委会停摆超过半年，一大批与民生息息相关的法案、议案积压得不到审议；那些反中乱港分子把对自己祖国的反叛作为政治资本来炫耀，甚至以反对国家、抗拒中央政府、妖魔化自己的民族为竞选口号，在宣誓就职时极尽丑陋的政治表演，把立法会变成宣扬「港独」、危害国家安全和香港社会秩序的平台；那些反中乱港分子与外部势力互相唱和，故意用「三权分立」来曲解基本法确定的行政主导；那些反中乱港分子滥用司法覆核，消耗法律资源，极力干扰阻挠政府施政，企图把司法机关独立行使审判权歪曲成「司法独大」。凡此种种，其实质就是想架空、改变基本法确定的行政主导，鼓吹「三权分立」那一套，来削弱行政长官和特别行政区政府权威，进而损害中央权威乃至抗拒、排斥中央权力。这是绝对不允许的。对于他们变换手法反对、破坏、干扰行政主导必须保持高度警惕；对于一些模糊乃至错误的认识必须正本清源、纠正纠偏。

当前，「一国两制」实践进入新阶段，「爱国者治港」、「爱国者治澳」全面落实，这为我们坚持和完善行政主导打下了坚实的社会政治基础、创造了良好局面。大家要珍惜当前来之不易的大好局面，自觉把行政主导维护好、落实好，心往一处想、劲往一处使，共同朝著建设香港、澳门美好家园的目标努力奋斗，共同推动「一国两制」实践行稳致远。

（一）坚持和完善行政主导，关键是行政长官和特别行政区政府要强化香港、澳门当家人意识，切实担负起治理香港、澳门第一责任人的责任。基本法规定的行政长官「双首长」、「双负责」的内涵是很丰富的。行政长官角色关键、职责重大，要行使好法律赋予的权力，承担起对特别行政区的全面领导责任，把这个「家」当好。行政长官和特别行政区政府要把行政主导落实到特别行政区治理的方方面面，努力建设一个高效有为的政府。政府各部门要在行政长官领导下，主动加强对特别行政区发展的顶层设计和战略谋划，做好与国家「十五五」规划对接，增强港澳未来发展的前瞻性、主动性。要主动识变应变求变，革新管治理念，改进管治方式，善用基本法赋予的权力推进改革，破除利益固化藩篱，破解港澳发展的深层次矛盾和问题。在特别行政区政府领导下，各类法定组织、咨询组织和智库要充分发挥行业专业功能，区议会和社会团体要充分发挥「桩脚」作用。广大公务员维护行政主导义不容辞，是「局中人」，要切实为民众办实事、解难题，赢得广大市民对政府工作的大力支持和广泛参与，以实际行动和工作成效展示自身的忠诚履职。

（二）坚持和完善行政主导，需要立法机关、司法机关积极支持配合，形成强大治理合力。特别行政区行政、立法、司法机关各司其职、各负其责、协作配合是行政主导体制的要义所在。行政、立法和司法机关的职权虽有分工，但根本目的是一样的，就是在行政主导下为了治理好特别行政区，为了广大市民的根本福祉和港澳的整体利益，要同唱一台戏，要多补台，不能拆台。立法机关、司法机关都要维护行政主导体制，尊重这一原则。立法机关要与行政机关建立更紧密、更具建设性的良性互动关系，不断提高政府决策的民主性、科学性、顺畅有效性，共同推动特别行政区治理效能全面提升。司法机关要依法独立行使审判权，完善司法制度，提升司法效率，维护好国家根本利益和特别行政区整体利益。

（三）坚持和完善行政主导，离不开社会各界支持参与，共同营造落实行政主导的良好社会氛围。行政主导要落实到位，归根到底有赖香港、澳门社会各界和广大市民的大力支持和共同努力。各政团社团要维护行政长官和特别行政区政府权威，用实际行动支持特别行政区政府依法施政，成为特别行政区政府与市民之间沟通联系的桥梁，推动政策措施有效落地，增强广大市民的获得感。香港、澳门是全体市民的共同家园，每位市民都是持份者、建设者、受益者。大家都要为了这个家园，增强主人翁意识，立足自身岗位积极支持特别行政区政府依法施政，为促进香港、澳门长期繁荣稳定作出自己应有的贡献。

四、新一届立法会要履职尽责展现新形象，全力支持配合行政长官和特别行政区政府依法施政，共同建设香港、澳门美好家园

立法会作为特别行政区政权的重要组成部分，是社情民意的「汇集地」，支持配合特别行政区政府共同把港澳治理好，这符合港澳的利益、符合港澳市民的期望。香港第八届立法会、澳门第八届立法会都已顺利产生、正式运作，立法会议员由坚定的爱国者组成。广大市民对新一届立法会充满期待。现在香港、澳门正处于开创新局面、实现新飞跃的关键期，支持配合、监督促进政府更好施政，立法会大有可为，也必将大有作为。希望新一届立法会自觉维护行政主导，全力支持行政长官和特别行政区政府依法施政，多提建设性意见，促进政府施政更加科学、顺畅、高效；对特别行政区政府重大施政决策和举措，立法会不能光口头上喊支持，更要拿出实际行动，围绕政策落地加强调研，多出主意、想办法、提对策，使政府提出的政策举措更具操作性、更容易落地见效。立法会要做到支持政府不缺位、监督政府不越位，形成担当有为、高效务实的新风尚，与特别行政区政府一起探索出一条资本主义制度下行政与立法良性互动的路子。

立法会要发挥好作用，关键在于议员。新一届立法会议员都是经过激烈公平竞争、优中选优选出来的。你们的一言一行广大市民都很关注。大家关注著你们是不是有力支持特别行政区政府依法施政，关注著你们有没有为港澳经济发展、民生改善提出好的建议，关注著你们敢不敢同美西方外部势力和反中乱港、反中乱澳分子进行坚决斗争，关注著你们能不能在个人操守方面为市民树立榜样。你们的表现，广大市民在看、特别行政区政府在看，中央也在看。希望你们慎终如始，中途不要有人掉队。

立法会工作是一项崇高的事业，立法会议员是很受人尊敬的。立法会没有名誉议员，只有责任议员。所有立法会议员都要尽职尽责、用心用情用力干好工作，展现出新一届立法会议员的风采。一要厚植家国情怀。爱国爱港、爱国爱澳不是抽象的，而是具体的。立法会议员要认真践行自己的誓言，把忠于国家、忠于特别行政区、忠于基本法体现到具体工作中、落实到实际行动上，把「爱国者治港」、「爱国者治澳」的制度优势转化为治理效能。二要敢于担当作为。立法会议员作为特别行政区管治队伍的重要力量，要在特别行政区改革发展中发挥重要作用，不当「局外人」。特别是面对港澳发展中的困难和问题要迎难而上，支持配合特别行政区政府「逢山开路、遇水架桥」，齐心协力把一个个问题解决掉。在重大原则问题上，要立场坚定，敢于斗争、善于斗争，旗帜鲜明同反中乱港乱澳分子和美西方外部势力作坚决斗争。三要热心服务市民。立法会议员作为民意的代表，服务市民、服务社会是你们的本分。要心里装著市民，多「落区」、「落界」，倾听基层市民和业界声音，有心、有力、有承担。对市民反映的急难愁盼问题要想方设法帮助解决，对事关民生福祉的事情要努力推进，做到民有所呼、我有所应。四要勤勉参政议政。不管什么身份、从事什么职业，只要当了立法会议员，就要把立法会工作放在第一位、以立法会工作为优先，全心全意做好议员，不惜牺牲一些个人和团体利益。要兢兢业业、恪尽职守，集中精力积极参与立法会各项工作，专业地履行职责，高质量参政议政。无论是新任议员，还是连任议员，都要有做事的本领、解决难题的能力，以结果为目标。要自觉加强学习，快速进入状态，积极投入工作。五要树立良好形象。立法会议员作为公众人物，要非常注意个人操守，以良好的形象为市民树立榜样。要遵守议员守则，谨言慎行，廉洁奉公，行事以公心为先，维护好立法会的声誉。

各位嘉宾、各位朋友！

千川汇海阔，风好正扬帆。今年是「十五五」的开局之年，「中国号」巨轮正向著中国式现代化的壮阔前景奋勇前进，中华民族伟大复兴势不可挡。乘著强国建设、民族复兴的浩荡东风，有特别行政区政府和社会各界共同努力，有伟大祖国作坚强后盾，香港、澳门必将风光无限、大有可为，「一国两制」实践必将越走越好、越走越稳。

农历马年春节即将到来，在此给大家拜个早年，祝大家新春快乐、阖家幸福，工作顺利、马到成功！