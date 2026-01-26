夏宝龙讲话｜李家超 : 特区政府会强化香港当家人意识 积极破解老大难问题 深化改革

全国港澳研究会今日（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，中联办官员、行政长官李家超、特区政府主要官员、行政会议成员及立法会议员等均有出席。李家超表示，国家主席习近平上月在北京听取其述职时明确指出，特区要「坚持和完善行政主导」。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今日在致辞时指出，特区政府要全面准确理解主席习近平强调「坚持和完善行政主导」的重要精神，充分认识深入落实行政主导对于贯彻落实「一国两制」方针、确保港澳长期繁荣稳定、维护港澳市民福祉利益、促进港澳良政善治的重要意义，自觉维护行政主导，巩固完善行政主导，支持行政长官、特区政府依法施政、锐意改革，共建美好家园，进一步共同推动「一国两制」行稳致远。

李家超在社交平台发文，指对此有4点深刻体会 :

第一，行政主导是《基本法》设计的特区政治体制，具有政治法律基础。香港实行的是以行政长官为核心的行政主导体制，这对于维护特区宪制秩序、确保「港人治港」、高度自治、实现特区高效治理具有重要意义。因此，行政主导不仅是「一国两制」实践的必然要求，更是实现特区高效治理、保障市民福祉的关键所在。

行政主导彰显「一国两制」优势 维护国家主权、安全、发展利益

第二，实践证明，行政主导是彰显「一国两制」制度优势的好制度。行政主导有效维护国家主权、安全、发展利益，确保特区长期繁荣稳定，有效化解和应对风险挑战，为特区长治久安提供坚实保障，同时不断提升香港的独特优势和竞争力，促进民生福祉，为「一国两制」实践行稳致远提供了有力的支撑。

第三，特区政府会强化香港当家人意识，切实担负起治理香港第一责任人的责任；香港各界亦要自觉巩固和完善行政主导。香港回归以来，各种干扰、阻挠、破坏行政主导的惨痛教训反映，要珍惜来之不易的大好局面，自觉维护好、落实好行政主导。特区政府必然会担当作为，把行政主导融入落实到特区治理的各个环节。政府会持续提高治理效能，落实部门首长责任制，推进落实以结果为目标的高效有为政府。

在施政过程中，特区政府会广纳和融合社会各界的意见，积极破解累积多年的老大难问题，把有为政府同高效市场更好结合起来，打破利益固化藩篱，进一步深化改革。政府施政以民生福祉为施政依归，尤其重视扶持弱势社群，推动青年发展，确保施政成果惠及市民。在行政主导下，行政机关、立法机关、司法机关要各司其职、各尽其责，为治理好香港特区，为市民福祉和整体利益，支持和完善行政主导体制。社会各界亦要共同努力和支持参与，共同坚持和完善行政主导。

冀新一届立法会坚定爱国爱港立场 为发展经济改善民生贡献力量

第四，新一届立法会肩负重任和职责使命，应支持配合和监察促进特区政府更好施政。1月1日，他开创性地在新一届议员宣誓后向各位议员致辞，并提及「三点期盼」和行政立法未来工作的两个主要方面；第一点「期盼」就是贯彻行政主导与「爱国者治港」原则相适应的方针，坚持和完善行政主导，确保行政立法良性互动，既互相制衡又互相配合。他寄望新一届立法会坚定爱国爱港立场，勇于担当，勤勉参政议政，行政立法团结为发展经济、改善民生贡献力量。

李家超表示，今年是国家「十五五」规划开局之年，亦是特区政府进一步深化改革、全力拼经济、谋发展、搞建设、惠民生的一年。他将带领香港特区政府团队继续全力以赴，贯彻落实主席习近平强调「坚持和完善行政主导」的重要精神；他亦期望社会各方自觉维护行政主导，巩固完善行政主导。在行政主导与「爱国者治港」原则相适应下，让特区政府一起努力，建设更美好的香港家园，为国家强国建设和民族复兴作出更大贡献！

