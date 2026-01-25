立法会全体议员强烈谴责欧洲议会涉港所谓决议　批公然干预中国内政

立法会全体议员发表声明，指欧洲议会通过涉及香港的所谓决议，有关内容罔顾事实、颠倒黑白，对《香港国安法》及特区司法肆意污蔑，公然干预中国内政，严重违反国际法原则，就此，立法会全体议员表示强烈谴责。

声明称，立法会全体议员全力支持外交部驻港公署及特区政府发出的声明，并深信特区政府必定能够继续坚定不移全面准确实施《香港国安法》、《维护国家安全条例》及香港特区其他维护国家安全的相关法律，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，同时依法保障香港市民的权利和自由，确保『一国两制』实践行稳致远。

必须指出的是，黎智英案涉及严重违反国安法的刑事犯罪 。法院严格依照法律，公开公正地进行审理，于去年12月作出所有控罪罪成的判决，更颁下长达855页的判辞，巨细无遗地说明法庭对相关法律原则和证据的分析，以及裁定黎智英和三间被告公司有罪的理由。法庭的定罪裁决有理有节，充分展现法庭严格依照法律和证据作出裁决，不受任何干涉。

正如特区政府发言人所指 ：香港特区是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则。任何人违反法律，都必须依法追究。倡议某种背景的人或组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁，等同给予其犯法特权，完全违反法治精神。

声明重申，香港事务乃中国内政，不容他国干预。我们强烈要求欧洲议会及其他国家和政客，必须切实遵守国际法原则及国际关系基本准则，停止再以任何方式干预香港事务和干涉中国内政。