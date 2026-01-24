陈家珮逆线行车｜目击者揭驶入停车场后 道路瞬间解封 质疑反阻碍消防车 「车主感觉好寸！」

网上有影片拍到新民党立法会议员陈家珮昨日（23日）驾车在湾仔谢斐道逆线行驶，陈家珮承认行为不当，解释当时因消防员正在工作中，强调「确保安全后」才逆线驶入停车场，没阻碍消防人员行动。不过，有现场目击事发经过的市民向《星岛头条》表示，陈家珮汽车驶入后不久，道路已经开通，质疑陈家珮有阻碍消防车之嫌。

首先把车Cam 片上载的李小姐(化名)表示，当时正准备过马路，目睹陈家珮的私家车「好快」、「想都没想」便直接逆线转弯，驶入对面马路，再泊入停车场。

目击者称车速快 形容司机「好寸」

李小姐忆述，当时消防车「已经泊埋一边」，而右方未有车辆停泊，当陈家珮逆线驶入时，「消防车想郁车」，避免相撞，消防车反而要停下。当陈家珮车辆驶入停车场时，消防车亦已立刻停泊在马路的一边。李小姐又指，陈家珮驶入时车速较快，「谂都无谂」、「停都无停」，质疑如果逆线驶入，应放慢车速或打死火灯，但陈家珮未有如此做，形容当时司机予人的感觉「好寸」。

李小姐强调，自己不认得该车主是陈家珮，待影片在网上发酵后，夜晚才知道原来司机是立法会议员。

对于陈家珮昨日称，逆线行车过程「只有一秒钟」，李小姐翻看车cam片段，由驶入至停车场的时间最少已3秒。

根据李小姐向《星岛头条》提供的车cam 片段，当时陈家珮约在8时10-11分左右逆线驶入谢斐道，其后在1分钟后，即8时12分见到有车辆驶出左转，约13分则见到有警车驶出。因涉及私隐问题，片段未能公开。

