新民党议员陈家珮湾仔逆线行车 辩称赶开会深夜出po致歉认错 警方跟进事件
更新时间：23:50 2026-01-23 HKT
发布时间：20:18 2026-01-23 HKT
发布时间：20:18 2026-01-23 HKT
有网民在社媒上载短片，显示一辆黑色特斯拉电动车在湾仔谢斐道怀疑逆线行驶，前方至少有多辆闪灯的消防车，群组内亦流传另一张相片，可见涉事啡短发司机身穿粉红色西装外套，正下车准备离开停车场。新民党立法会议员陈家珮回复《星岛》查询时确认，相中人正是她，强调「知道逆线行车行为不对，亦认同观感不好，但当时已确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。」
警方表示，留意到网上流传有关片段，由港岛总区交通部跟进事件。
陈: 确定安全才驶入 没阻碍消防员行动
陈家珮向记者解释，原计划于早上8时许泊车后前往附近开会。她称自己等候一段时间，曾绕行回头观察，留意到有3辆消防车停在该路段，形容「消防员正在工作中。」为免打断他们执行职务，她未有上前查询，但因赶时间开会，判断消防车短时间内不会驶离，而该停车场只有一个出入口，故马上驶进停车场」。她强调当时确定安全才驶入，且没有阻碍消防人员行动。
深夜出po：向香港广大市民致歉
晚上11时35分最新消息，陈家珮深夜在社交平台出帖文，「向香港广大市民致歉」，并承认忽视道路规则，作出错误判断。贴文称：「今晨约八时，本人在驾驶期间忽视道路规则，作出错误判断。本人为此事深感歉意，并会作出反省，承诺日后严谨端正遵守规则。」
陈为立法会监委会成员 负责监察执行《议员行为守则》
翻查资料，陈家珮是立法会新成立的监察委员会成员，负责监察执行今届刚生效的《议员行为守则》。
记者︰黄子龙
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT