消息：下周一政总办「深入贯彻落实行政主导」研讨会 料有领导人作主题发言

消息指，全国港澳研究会下周一（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，预料会有领导人作主题发言。多名立法会议员已收到通知，下周一要到政总出席研究会，预料特区政府主要官员亦会出席。

据知，研讨会在早上10时至11时举行。全国港澳研究会顾问刘兆佳确认当天会举行研讨会，他预料官员会就香港未来发展作出指示，例如主动对接国家十五五规划、融入和服务国家发展大局等。

中央港澳办主任夏宝龙去年1月出席全国港澳研究会在北京举办的研讨会，解读国家主席习近平澳门重要讲话精神。港澳办图片

中央港澳办主任夏宝龙过往多次在全国港澳研究会的场合发言，例如去年1月他出席研讨会，解读国家主席习近平澳门重要讲话精神，提到「一国两制」是符合香港、澳门的根本利益，得到香港、澳门居民衷心拥护，是保持香港、澳门长期繁荣稳定的好制度。

