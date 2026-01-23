消息：下周一政总办「深入贯彻落实行政主导」研讨会 料有领导人作主题发言
更新时间：19:56 2026-01-23 HKT
发布时间：19:56 2026-01-23 HKT
发布时间：19:56 2026-01-23 HKT
消息指，全国港澳研究会下周一（26日）在北京和香港举行连线专题研讨会，香港分场在政府总部举行，主题为「深入贯彻落实行政主导 促进香港特别行政区良政善治」，预料会有领导人作主题发言。多名立法会议员已收到通知，下周一要到政总出席研究会，预料特区政府主要官员亦会出席。
据知，研讨会在早上10时至11时举行。全国港澳研究会顾问刘兆佳确认当天会举行研讨会，他预料官员会就香港未来发展作出指示，例如主动对接国家十五五规划、融入和服务国家发展大局等。
中央港澳办主任夏宝龙过往多次在全国港澳研究会的场合发言，例如去年1月他出席研讨会，解读国家主席习近平澳门重要讲话精神，提到「一国两制」是符合香港、澳门的根本利益，得到香港、澳门居民衷心拥护，是保持香港、澳门长期繁荣稳定的好制度。
相关新闻：夏宝龙以「烈火金刚」为喻 冀工商界经得起考验 为经济发展继续贡献更多力量
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT