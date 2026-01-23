北都「城乡共融」交流会 谭镇国倡拆墙松缚助乡郊发展

新界北立法会议员谭镇国早前联同新社联副会长刘国勋及选委界议员文颕怡 、游界界议员江旻憓 、社福界议员陈文宜 与北部都会区统筹办事处副主任翁佩云、土木工程拓展署北拓展处处长刘晓欣及副处长王仲邦等官员会面，了解政府在推展「城乡共融」方面的工作，并提出多项建议，以让乡郊居民可以共享发展成果。

政府在会上分享初步构思，建议活化特色乡村建筑、设立乡村文化径；放寛新界豁免管制屋宇用途；推动乡村基础建设，改善乡村污水收集系统；预留空间作休憩用地及传统节庆活动用途；并探讨成立专项基金计划。

谭镇国倡容许村屋全栋作餐厅及度假屋用途

谭镇国表示，欢迎政府重视乡郊发展，共同推动城乡共融，希望可以推动乡郊发展 ， 让乡郊居民获优先聘用，吸引年青一代回乡郊发展。他又认同放寛新界豁免管制屋宇用途，容许村屋全栋作餐厅及度假屋用途，建议为乡郊场地拆墙松绑，如祠堂外多办盆菜宴等，同时设立专责小组，提供一条龙服务，协助申请人处理各项所需牌照及场地申请等。

谭续称，顶层设计的成有赖贯彻至基层的有效沟通与执行，建议政府建立常恒常化分区咨询网络，在规划初期便吸纳村民的在地经验。

刘国勋倡「乡村式发展地带」土地用途

刘国勋建议政府加强配套，让北部都会区全速发展之时，居民亦能共享发展成果。他认为政府应放宽丁屋管制屋宇用途 ，让新界村屋可作不同的经济活动，如民宿、餐饮等，同时放宽「乡村式发展地带（V Zone）」的土地用途，政府亦可研究能否提高土地的地积比等。

文颕怡建议都应建设旗舰式综合文化场地

文颕怡认为，北都应建设旗舰式综合文化场地，承接国际级演出、展览与赛事，更可为天后诞、太平清醮等大型传统节庆提供场地，重塑新界的文化定位。

江旻憓： 政府应设计具主题性「乡村文化旅游径」

江旻憓建议，政府应梳理并活化北都范围内的非物质文化遗产，设计主题性的「乡村文化旅游径」，并设置特色小贩区，允许销售本地农产品与手工艺品。

陈文宜：励长者担任文化导览员或传统技艺传承者

陈文宜则关注新界北人口高龄化的情况，建议鼓励长者担任文化导览员或传统技艺传承者，将其丰富的经验和文化资产转化为独特的游界资源和就业机会。

政府代表对会上多项建议反应正面，表示会认真研究各项建议。

