立法会｜全部事务委员会正副主席均自动当选 「双料」议员关注会期与区议会撞期 陈凯欣：改期空间有限

立法会各事务委员会今天（23日）举行主席及副主席选举，全部委员会正、副主席均为自动当选。有身兼区议员的立法会议员提出，事务委员会例会与区议会撞期欲作协调，但立法会委员会众多，可更改空间有限。

立法会多个事务委员会正副主席结果出炉

经济发展事务委员会，由商界（第三）严刚当选主席、民建联选委界何俊贤，在无竞争下自动当选副主席；食物安全及环境衞生事务委员会的主席和副主席，分别由选委界陈凯欣和九龙中杨永杰当选；房屋事务委员会由吴秋北和梁文广分别自动当选正副主席。

发展事务委员会主席，由选委界林筱鲁自动当选，副主席则由经民联刘业强出任；环境事务委员会由新民党陈家佩出任主席、民建联葛珮帆当选副主席；选委界管浩呜出任福利事务委员会主席、副主席则为工联会陈颖欣。

民建联陈勇出任政制事务委员会主席、副主席是自由党李镇强；民政及文化体育事务委员会，工联会邓家彪当选主席、新民党何敬康为副主席；工商及创新科技事务委员会主席，是选委界吴杰庄，副主席则为「G19」霍启刚。

公务员及资助机构员工事务委员会主席是劳联周小松、副主席是民建联林琳；衞生事务委员会主席是医疗衞生界林哲玄、副主席是民建联陈永光；人力事务委员会主席是教联会邓飞、副主席劳联林振升；保安事务委员会主席是自由党邵家辉、副主席是民建联陈学锋。

科技创新界邱达根出任资讯科技及广播事务委员会主席，副主席则为选委界黄锦辉；财经事务委员会主席是金融服务界李惟宏、副主席由民建联陈仲尼当选。

交通事务委员会主席由民建联陈恒镔当选、副主席是选委界姚栢良；教育事务委员会主席是教联会刘智鹏，副主席是工联会梁子颖；司法及法律事务委员会主席由选委界简慧敏岀任、副主席是民建联周浩鼎。

多数改会议日期皆因涉及全国性会议

其中食物安全及环境衞生事务委员会会议期间，陈凯欣提到该委员会例会，通常是每个月第二个周二下午举行，本身是东区区议员、民建联植洁铃即表关注，称区议会会期亦是逢周二的下午，询问委员会例会有否改动的空间。陈凯欣表示，明白议员公务繁重，但秘书处需与政府协调出席会议时间、委员会亦不能与其他委员会时间相撞，多数改会议日期皆因涉及全国性会议，故更改的空间很有限。

记者：郭咏欣

摄影：卢江球