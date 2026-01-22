大律师公会换届│毛乐礼连任主席 : 冀公众勿用政治判断法治 本港法官审讯时不会考虑非法律因素

香港大律师公会今日（22日）举行会员周年大会，投票通过新一届执委会的主要骨干。现任公会主席毛乐礼资深大律师连任成功，两名副主席许绍鼎资深大律师及薛日华资深大律师亦顺利连任。

至于现任副名誉秘书王永恺将担任名誉秘书及财政，接替6年任期届满的严永铮；邓建文任副名誉秘书一职。

公会定会继续在重大法律议题上发声

毛乐礼与新一届执委会的执事会后会见传媒时表示，今次连任继续服务公会、法律界及香港市民，对此深感荣幸。他指在一国两制之下，香港继续奉行普通法，作为国际金融中心，香港的司法制度及法治一直受到各界关心，公会的社会责任是尽力维护法治和确保司法独立的运作，确保程序及司法公义，强调公会一定会继续在重大的法律议题上发声。

他提到，过去一年地缘政治复杂多变，香港各方面或多或少都感受到直接或间接的影响，过去数年香港有新法例或规则，涉及的个案陆续排到本港法院审讯，尤其和国家安全有关的案件，有关审讯裁决等受到各方的关注，甚至有人质疑有被告是因为政治原因被定罪 。他强调，针对司法机构参与案件的法官或控辩双方的法律代表，对整个司法制度的攻击似乎越来越多。

冀公众不要用政治去判断法治 请让司法回归司法

他强调，希望大众不要用政治去判断法治，请让司法回归司法，令法院可以继续以独立不偏不倚的原则，按照法例及证据判案，公会重申有信心本港法官审讯时不会考虑非法律的因素。

他指出，大律师行业是一个独立的法律专业，加上大律师要遵守不可拒聘原则，强调会谨守岗位，代表有需要的当事人，确保审讯过程公平 。

不希望市民仅因不满结果 便质疑司法过程

问及为何希望市民不要用政治判断法治，他解释，在自由的社会，关心法治、理性客观地批评判词并无问题，例如基于事实或法律层面进行讨论，但不希望市民仅因不满结果，便质疑司法过程。他承认这种将司法工作政治化的现象，在全球各地包括司法制度成熟的地区都存在，认为与社交媒体等趋势有关。

另外，毛乐礼又表示，公会因应大埔宏福苑大火成立的小组已经进行工作，将会就著围标等反竞争行为，以及如何改善建筑相关法规和指引进行研究，并且参考其他司法管辖区的经验 ，当独立委员会发表报告之后，公会会分享意见和研究，公会法援计划也已经召集了300多名大律师或资深大律师，愿意协助大埔或社会上其他市民提供法律服务。

宏福苑火灾独立委员会的指示会议将于2月5日举行，问及公会会否派员出席。毛乐礼回应：「相信我们的工作小组是会很留意这件事的发生。」

毛乐礼相信公众对宏福苑独立委员会的期望主要包括三方面，一是了解事件发生的原因、查明涉及的人与事，以及探讨如何确保同类事件不再发生。

此外，今年是国家「十五五」规划开局之年，问及公会会否加强涉外法治建设，并持续开展国际司法交流合作等工作，毛乐礼称将继续致力巩固香港作为国际金融、物流、航运及争议解决中心的地位，特别是通过提升国际争议解决服务，吸引更多国际人才。他提到，香港在仲裁方面具有高度国际化和开放的环境，并在大湾区建设中与内地联系日益紧密。公会未来将继续在涉外法治教育等方面工作，协助内地企业应对「走出去」过程中的风险，发挥香港作为国际争议解决中心的作用。

记者：黄子龙

摄影 : 汪旭峰