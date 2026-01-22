Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界经济论坛年会︱陈茂波推广香港优势 称全球经济体须拥抱AI及区块链

更新时间：09:53 2026-01-22
发布时间：09:53 2026-01-22

财政司司长陈茂波继续出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会活动，向各地政商领袖介绍香港在金融、创科等领域的发展潜力，并指在「一国两制」下，香港值得投资。

演讲介绍香港三大增长引擎

陈茂波昨日（达沃斯时间1月21日）出席了「2026达沃斯．财新CEO午餐会」并发表主题演讲。他向与会嘉宾介绍香港过去一两年的稳健发展，以及未来在金融、贸易和创科三大增长引擎的愿景与布局。

他特别指出，人工智能（AI）和区块链等技术突破正引发深刻产业变革，任何经济体都必须拥抱这些发展，并强调在「一国两制」下，香港于金融和科技创新上不断探索，配合邻近粤港澳大湾区城市的强大创科产业链，具备庞大发展潜力，值得投资。

演讲中，他亦提到国际贸易正经历范式转移，中国正推进高水平双向对外开放，并以扩大内需为经济发展主要动力，将为不同经济体的优质产品和服务提供庞大市场机遇。

再遇黄仁勋握手交流

陈茂波亦出席了世界经济论坛年会的企业家交流会，与近百名来自各经济体的领袖，就美国及环球经济展望等议题互动。晚上，他则出席以聚焦中国发展为主题的晚餐会并发表演讲，分享对国家发展、国际关系及两地资本市场发展的看法。

此外，陈茂波分别会见柬埔寨副首相孙占托和阿拉伯联合酋长国金融事务国务部长Mohamed bin Hadi Al Hussaini，探讨加强双边经贸合作。他亦与医疗科技公司医渡科技董事长兼创始人宫盈盈会面，了解其业务发展，并鼓励对方来港开业。

从政府新闻网公布的图片可见，陈茂波出席活动期间亦有与英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋交流。值得一提的是，黄仁勋前年访港期间，陈茂波曾与他，以及科大校长叶玉如等人到深水埗大排档「爱文生」聚餐。

陈茂波（右）与英伟达行政总裁黄仁勋（左）交流。
陈茂波（右）与英伟达行政总裁黄仁勋（左）交流。

陈茂波今日（达沃斯时间1月22日）将继续在当地的访问行程。

