大棋盘︱郑震生闪电被炒 公仆用社媒靠自律 政务官：若真正「有料到」毋须经常刷存在感

「缺乏应有的警觉性和判断」、「需要提升应有触觉」、「影响政府声誉」，这几句出自官员批评物流署人员的用语，若放在驻天津联络处原主任郑震生身上，似乎亦同样适用。更甚的是，郑震生因获「挚友」安排乘搭喷射飞航私人舱室往澳门，随时卷入官非。昨晚政制局表示经进一步调查，郑震生坐船获「升级」事件有违反《防止贿赂条例》之嫌，已转介执法部门跟进，并即时终止其合约。

根据《防止贿赂条例》，公务员如在未经许可情况下接受利益，滥用职权索取或接受利益，或维持高于收入的生活水平，即属犯罪。至于郑震生会否「中招」，有前官员认为要视乎坐私人舱是否与其工作有关，若纯属朋友招待，则有可争辩之处；同时，若他未有向政府申报，亦有问题。

相关新闻：

驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进

官场中人：做得公务员就不会期望有奢华生活

高级政务官：真正「有料到」 毋须透过社交平台刷存在感

多名官场中人直言，无论高级或低级公务员，一向不会高调分享物质生活，「做得公务员不会期望有奢华生活」，更遑论炫耀获他人尊贵款待，今次事件无论是观感上或实际上，均会令外界质疑会否因收受好处，继而影响行使职权，事件已影响政府声誉。官场对事件「拧晒头」，批评其行为愚蠢，又认为与郑震生「翻阉」而有所松懈无关，「有返咁上下职级，更应该有警觉性。」

《公务员守则》列明，公务员经常面对市民大众，其个人行为操守很容易令人联想到其公职；公务员在网上的个人行为，与实际生活行为无异，因此使用社交媒体时，职位越高越须提高警惕。

对于社交平台使用，有首长级政务官私下说，政府无特别嘱咐高级人员如何使用，而社媒已是生活一部分，若妥善运用，有助掌握社会脉搏，不少高官本身亦喜欢在网上与市民互动，营造「接地气」形象。但他指，公务员张帖个人生活可免则免，一来「人怕出名猪怕肥」，社交平台留言「刀剑无眼」，一句无意间的言论随时被放大，对个人形象、政府声誉有影响，并非原作者可控制。

二来若真正「有料到」，亦毋须经常在社交平台刷存在感。该政务官指，使用社交平台难有绝对的守则，只能寄望大家「自己睇车」。

连日事件为政府形象「补刀」 公务员加薪添阻力

无独有偶，今次争议发生在政府公布饮用水风波纪律行动同一天，加上宏福苑火灾亦要「问责到底」，坊间对公务员表现已积累一定不满，连串事件又会否为公务员今年加薪增添阻力呢？有议员直言多少有影响，政府除顾及公务员士气，也要平衡公众关注。

劳联议员周小松认为，社会对公务员操守有很高期望，特别是郑震生职级高，应树立好榜样，使用社交平台更应审慎。不过他认为，事件不应成为公务员加薪障碍，指过去6年已三度冻薪，追不上市场水平，相信大部分公务员表现良好，期望政府按机制加薪。

饮用水风波中，前物流署署长陈嘉信虽未被发现疏忽，但由于事件对「政府声誉造成严重影响」，最终被撤回银紫荆星章。郑震生2011年曾获行政长官公共服务奖状，虽然含金量比勋章低得多，但若然查明有违规违法，又会否被「搣柴」？

今次郑震生闪电被炒，有议员形容是体现赏罚分明的问责精神，但一大原因他只是合约员工，程序上可以手起刀落，若能加快处理平日公务员的纪律行动，更为社会乐见。

聂风