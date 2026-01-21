Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

驻天津处主任郑震生自爆受款待惹议 曾国衞：正了解事件 如有情况再回应

政情
更新时间：13:51 2026-01-21 HKT
发布时间：13:51 2026-01-21 HKT

特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，更上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信。网民翻查郑的社交平台，发现他曾自称获喷射飞航高管挚友安排，乘搭私人舱室前往澳门。政制及内地事务局局长曾国衞今日（21日）在立法会大会后表示，正了解事件，稍后时间如有情况会再回应。

相关新闻：

驻天津处主任郑震生自爆受款待 朋友安排坐喷射飞航私人舱 政制局：如违法违规严肃跟进

政府：如有违法违规严肃跟进

政制及内地事务局早前回复《星岛头条》查询时表示，郑震生按「退休后服务合约计划」受聘为香港特区政府驻天津联络办公室主任。他日前前赴天津履新时所乘坐的航班，升舱所涉的额外费用是由他本人支付，而郑震生在天津的住宿费用亦是由他本人自行承担，不涉及公帑开支。

至于前往澳门事件，当局指目前仍在了解中，「若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理」。政制局指，驻京办已提醒有关人员在社交媒体上分享其生活时，应注意公众观感。

记者：李健威

