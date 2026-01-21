驻天津处主任郑震生受款待惹议 曾国衞：正了解 田北辰质疑是否适合任职

特区政府驻天津联络处主任郑震生近日在社交平台发文，指自己「新官上任」前往天津履职，入住当地丽思卡尔顿酒店时，幸运地获免费升级至套房，更上传房内设施影片及酒店地区总经理的欢迎信。网民翻查郑的社交平台，发现他曾自称获喷射飞航高管挚友安排，乘搭私人舱室前往澳门。政制及内地事务局局长曾国衞今日（21日）在立法会大会后表示，正了解事件，稍后时间如有情况会再回应。

天津住宿升级 田北辰：不涉公帑「更担心佢以权谋私」

实政圆桌召集人田北辰表示，过去有无数公职人员因接受款待引起轩然大波，由中低级人员至非常高级官员皆有，「因职权收受额外款待系问题，早已系常识，究竟呢位郑主任享受呢啲款待同职权有冇关呢？」他认为当局要公开跟进结果，而非不了了之。

至于局方解释天津住宿费用「不涉公帑开支」，田北辰质疑「文不对题」，「就系不涉公帑，就更加担心佢以权谋私，远远严重过佢滥用公帑。」他又批评，除了款待问题，郑震生公开分享享受，「又会唔会观感唔好呢？呢位郑主任睇落都好资深啦，唔系仲要好似新人咁教佢嘛？以我喺冒牌水事件提到公众对公务员嘅高期望，我觉得部门都要睇吓佢适唔适合呢个职位。」

政府：如有违法违规严肃跟进

政制及内地事务局早前回复《星岛头条》查询时表示，郑震生按「退休后服务合约计划」受聘为香港特区政府驻天津联络办公室主任。他日前前赴天津履新时所乘坐的航班，升舱所涉的额外费用是由他本人支付，而郑震生在天津的住宿费用亦是由他本人自行承担，不涉及公帑开支。

至于前往澳门事件，当局指目前仍在了解中，「若发现有任何违法违规情况会严肃跟进处理」。政制局指，驻京办已提醒有关人员在社交媒体上分享其生活时，应注意公众观感。

记者：李健威