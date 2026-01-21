创科基金批逾14亿元资助AI相关项目 创科局：加强制造业竞争力

人工智能发展迅速，立法会今日（21日）处理有关推进人工智能在各行业的深度应用的口头质询。创科及工业局局长孙东指，政府一直透过创新及科技基金，协助传统企业数字化转型及智能升级，截止去年底基金已累计批逾14亿元，资助AI相关的项目，加强制造业的竞争力与创新能力。他透露，即将成立的香港人工智能研发院，正在构思设立为已有的技术方案及客户需求寻找配对的机制。

正草拟新一轮资助范围和执行细节

提出口头质询的经民联陈祖恒问到，政府有何具体策略长远推动AI广泛应用，以及如何提升电子政府服务的跨部门服务质量和效率及数据互通应用水平。孙东指，过去数年政府循香港创新科技发展蓝图，积极建设本地的创科生态圈，全力推广AI发展，本地科技园区聚集千家AI相关的企业，提供强大动力，举例香港生产力促进局设立香港工业人工智能及机械人研发中心，专注发展工业AI和机械人技术及商品化。

他又指，政府一直透过创新及科技基金，协助传统企业数字化转型及智能升级，截至去年底基金已累计批逾14亿元，资助AI相关的项目，加强制造业的竞争力与创新能力。基金亦已资助逾350个总额约10亿元，与AI相关项目，推动AI技术研发与技术转型。他又指数码转型支援先导计划，亦将加入AI及网络安全数码方案，当局正草拟新一输资助范围和执行细节，预计在本年度内咨询立法会。

目标年内推出涵盖100个政务环节AI工具

孙东亦提到，去年施政报告提出成立的AI效能提升组会用好统筹协调的力量，提升组目标在今年内推出涵盖100个政务环节的AI工具，并在2027年底前增加至不少于200个。另数字政策办公室会为智方便及数码企业身份这两个平台提供AI助手，利用AI快捷解答用户查询，提供个人化服务，预计在今年内可陆续推出。

科技创新界邱达根认为，对业界而言最重要是建立数据集群，在垂直应用上有一定数据量集中，才可培养本地AI产品，问及未来人工智能研发院，会否考虑在某行业中制作聚焦的大平台，将全部数据聚集。孙东表示，香港正积极打造成国际数据港，政府过去在数据流通上做了大量工作，举例数据开放平台的数据闸已涵盖20个领域，有超过110个部门、公私型机构提供相关数据，开放的数据集已逾5600个，认为在世上任何地方这种开放力度均为少有。

民建联葛珮帆指，中小企都明白要用AI转型，惟不知如何入手。孙东表示，即将成立的香港人工智能研发院，正在构思设立为已有的技术方案及客户需求，寻找配对的机制。

相关新闻：

参与AI效能提升 孙东盼增逾10部门

「AI效能提升组」办首次会议 卓永兴 : 挑选数个民生部门制定细节 目标半年后推行

