大棋盘︱陈嘉信曾申述自辩 惟无意上诉 AO研判官场文化转变：下级凡事汇报免「孭镬」

政府饮用水风波纪律行动终揭晓，时任物流署署长陈嘉信虽未被发现有疏忽，但由于事件严重影响政府声誉，最终政府决定撤回颁授银紫荆星章。据悉，陈嘉信曾去信当局陈述理据，大意是提到作为管理层，难以事事由他直接参与，惟最终决定不作上诉。

公务员事务局局长杨何蓓茵昨公布调查结果，3名物流署人员、包括1名首长级人员表现未达预期，缺乏应有的警觉性及判断力，当中2人会受惩处、1人被书面告诫。

陈嘉信申述自辩：若工作表现有问题 政府不会延长其退休时间

至于临退休卷入风波的陈嘉信，虽然未曾到手的勋章遭撤回，但局长形容并非惩处，只是「撤回奖励」，亦未见有其他惩罚，意味其长俸仍「袋袋平安」。据闻，陈嘉信在调查过程中曾向当局申述，大意是自己加入政府30多年，作为部门首长不会事事直接参与审批，况且其下属具备相当的政府采购经验，并非新丁。

他又质疑，若政府认为他工作表现有问题，便不会在去年延长其退休时间，并提到曾有人建议他上诉，但他未有打算，颇有为自己「伸冤」的味道。去年5月满60岁的陈嘉信，原本够钟退休，惟政务官人手荒下，陈嘉信获留任至9月，岂料「临尾香」。杨何蓓茵昨被问到政府去信陈嘉信后，对方有否回应，她称同事有权作申述，如有新观点政府会考虑，并放在人事档案。

有建制中人认为，即使陈嘉信无参与审批，但作为部门首长，亦有难以推卸的管理责任，包括有否督促下属做好审批、为何上报机制形同虚设，以至何解这些「普遍性」行为长期存在；加上事件打击政府威信、影响市民信心，撤回勋章是最基本。

政府去年宣布建立「部门首长责任制」，强调部门首长的行政责任，今次纪律行动对日后推行责任制，以至官场文化塑造又有哪些启示？有议员坦言，政府处理已比预期「轻手」，陈嘉信在机制上并非受惩处，长俸不受影响；若谈实际代价，以个人声誉受损为主，始终为官多年遭公开批评兼「搣柴」，自然面目无光。

官场文化影响深远 「甩镬」行先事事上报

有首长级政务官则指，官场内有人认为陈嘉信「少少无辜」，但基于事件关注度高，原预计他会「再大镬啲」，但最终没直接惩处，相信政府有尝试平衡公众与公务员观感。

该人分析，今次事件惩处关键在于「有否上报」，这对日后责任制之下的公务员工作文化会有深远影响，担心「下层乜都上报，上级事必躬亲」，公仆或为免出事要「孭镬」，结果凡事留待最上级处理。至于会否拖慢行政效率，该政务官坦言难以避免，要在「信任下属」与「安全至上」之间取平衡。

「部门首长责任制」推出之初，如何区分行政责任与政治责任是焦点之一，也有关注今次事件，政策局是否亦有责任。全国港澳研究会顾问刘兆佳指，行政责任与政治责任是不同概念，前者须充分证据，确认某公务员有明显缺失；政治责任则毋须严谨证据，单凭「提升管治威信」亦可成为撤换理由。他认为，政府今次处理显示了推动行政责任制的决心。

有议员分析，政府选择以最「均真」方式处理，「一定要铁证如山、指明某人做错先会罚」，某程度为日后宏福苑大火问责预留空间，做好期望管理。刘兆佳则指，政府今次为火灾问责立下先例，若查明涉及行政失当，必按机制处理，不会姑息，但会否扩至问责官员，则是衡量整体因素后作出的政治决定。

