张举能：海外法官婉拒邀请是地缘政治原因 非不愿来香港

2026年法律年度开启典礼今日（19日）举行，终审法院首席法官张举能在典礼后会见传媒。被问及法官人手短缺问题，他指司法机构与其他机构一样，存在入职、晋升及退休等人事流动，认为属正常事情。他称，2023至2025年间，各级法院共委任24名法官，其中高等法院委任7名法官，同时有内部晋升，加上外界有有志之士当法官。

海外法官因地缘政治婉拒来港

张举能表示，司法机构虽然工作量不少，但有采用不同方法进行招聘、延任、延长退休年龄，司法机构亦有检讨法官的薪俸待遇，令其变得有吸引力，亦相信现有人手足以处理手上工作。至于会否从其他地方如新加坡等地招聘海外非常任法官，张举能强调，招聘时主要考虑法官的声望与履历等，而非其司法管辖区。即使来自普通法地区，亦须考虑该司法管辖区制度是否与香港相近。

他坦言，地缘政治为招聘海外非常任法官带来挑战。据司法机构了解，不少海外法官都有意来港，但考虑到地缘政治及传媒观感后，有时或会婉拒邀请。他强调，相关决定只是地缘政治原因，并非不愿来港。

终院无逼切压力增加人手

张举能强调，现时终院运作并无问题，案件数量稳定。终院现有14名法官，而每次审案仅需5名法官，人手足够。他续指，过去由于人手充足，平均每名海外非常任法官的3年任期内，会来港处理2次案件，现时没有逼切压力增加人手。不过如有适合法官乐意被委任，司法机构都愿意委任。

他续称，现时香港法律界人才辈出，与当初设计非常任法官制度时情况有所不同，但重申海外非常任法官制度，保持香港与外国衔接、学习，对国际投资者的观感都有帮助，形容属「双赢」。

被问及是否认同以行政手段解决同性伴侣框架，张举能指自己不便评论个别案件，自己在今天的演辞已提到法庭、行政机关和立法机关的角色。

记者：林彦汛

摄影：苏正谦