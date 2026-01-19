法律年度开启典礼︱林定国：国安担忧绝非空想 假定他国遵从国际法原则「过于天真」

2026年法律年度开启典礼今日（1月19日）于香港大会堂举行，吸引来自24个司法管辖区、55个律师协会及国际法律组织的逾百名代表出席。律政司司长林定国在致辞中表示，司法机构在处理近期国家安全案件后遭受不实指控，「令人失望懊恼」，强调部分外国政客近日涉及他国领土完整的言论，已敲响警号，若假定他国必然会遵从这些原则，未免过于天真，因此必须严肃看待国家安全问题。他同时表明，维护国家安全与保持香港自由开放、促进发展并无矛盾，二者相辅相成。

香港成就与公众对司法机构信任密不可分

林定国指，法院近期就多宗备受瞩目的国家安全案件颁下判决后，司法机构遭受了毫无根据的指控，部分指控甚至被歪曲为事实，用作鼓吹制裁法官及向终审法院外籍法官施压。林定国强调，律政司司长有责任维护公众利益和司法工作，必须驳斥这些无理指控，以免削弱公众对香港司法制度及法治的信心。他指出，香港作为国际金融中心的成就，与公众对司法机构的信任密不可分。

追求绝对安全并非国策

林定国又指，按照国际法和国际关系的基本原则，每个国家均有权捍卫其主权及选择自身制度，不受他国干涉。他指出，世界其他地方近日发生的事件，以及某些外国政客就别国领土完整发表的言论，已敲响警号，假定他国必然会遵从这些原则是过于天真。因此，他强调对国家安全的担忧绝非空想，亦必须严肃看待。不过他强调，追求绝对安全并非国家的国策。他引述《维护国家安全条例》对国家安全的定义，指其是「相对处于没有危险和不受内外威胁的状态」，而非「绝对」。国家显然认同需在安全与发展间取得平衡。林定国表示，维护国家安全与确保香港保持开放、自由以促进发展并无矛盾，前者更是后者不可或缺的先决条件，能提供安全稳定的环境。

谈及司法机关在维护国安中的角色，林定国引用《香港国安法》及《基本法》条文，指出《国安法》第三条订明行政、立法、司法机关均有责任防范、制止和惩治危害国安的行为。同时，《基本法》确保司法机关享有独立的司法权和终审权，《国安法》第四及第五条亦订明维护国安时须尊重和保障人权及坚持法治原则，如无罪假定、保障辩护权等。因此，法院在审理国安案件时，职责是公平进行程序，确保人权受尊重、法治获遵从，并独立自主地解释法律、应用证据及作出裁决。

林定国提4点反驳 指国安案政府非必然胜诉

为反驳外界对法院的批评，林定国提出四点证明法院已履行其职责。第一，司法程序均公开进行，被告权利获保障，过程虽或旷日累时，但确保了公平审讯。第二，他促请公众仔细阅读判决书，因判词详细解释了法官的结论、证据取舍及法律诠释，能证明法官未受无关因素影响。第三，政府在国安案件中并非必然胜诉，举例指2024年5月曾有两名被告获裁定无罪，而终审法院亦于2025年3月撤销一项定罪，这些案例清楚证明司法独立。他强调，纯粹因政府败诉而质疑法院或许不领会维护国家安全的重要性和未有充分而妥善地履行这方面的宪制责任，是不公允的。第四，司法机构面对威吓时，多次重申会恪守司法誓言，独立行使审判权，不受任何干扰。

林定国在致辞最后指，司法机构每年处理数以万计的案件，在维持社会安宁上担当关键角色，并对普通法法理原则贡献良多。他以终审法院于1月9日颁布的标志性判决为例，该判决确立「骚扰」为香港普通法下的民事侵权行为。他亦感谢司法机构人员在法律改革、调解及仲裁等多方面的工作，致力提升香港作为国际法律服务中心的地位。他总结，以普通法为基础的法治是香港在「一国两制」下最关键的优势，法律界各持份者虽未必事事达至共识，但定必团结一致，坚定维护和加强香港的法治。

摄影：苏正谦、刘骏轩