打击围标︱庄豪锋倡签授权票须见证 分拆工序防工程顾问「只手遮天」

政情
更新时间：11:19 2026-01-15 HKT
发布时间：11:19 2026-01-15 HKT

立法会大会今早（15日）续会，审议由实政圆桌庄豪锋提出有关「改善大厦维修工程管理」的无约束力议员议案。庄豪锋表示，宏福苑火灾后，市民对大厦维修工程的关注日益增加，明白相关工程可能引发严重灾难，并提到选举期间收到不少市民反映，希望议会关注此事，相信这是议员最希望讨论的头等大事。

打击围标︱庄豪锋吁民政处抽样核实授权票

他指出，大厦维修工程管理是存在超过10年的「老、大、难」问题，虽然众人都知有问题，却依然继续做。他坦言自己也是一般市民，曾签署授权票予他人，但不清楚对方实际会做甚么，亦无人确认签署是否属实，导致授权票屡遭不法分子利用，造成多宗围标事件。因此，他建议政府要求管理公司参与，所有授权票须在管理公司职员见证下签署，并由民政事务处抽样核实。

庄豪锋认为，打击围标除了严格执法，更应从制度上纠正不合理之处。他特别指出，工程顾问同时负责楼宇勘察、制定标书、工程估价、招标、回标分析及面试等，存在角色冲突，被业内批评为「只手遮天」，变相为围标创造空间。他建议将不同工序分拆予不同的顾问公司执行。

陈学锋：政府代办工程杜绝围标

市建局非执行董事、民建联陈学锋提出修正案，建议研究由政府部门或委托市建局为业主立案法团聘用工程顾问，负责前期全面勘察、制订维修方案、草拟招标文件、提供工程估价，并就招聘承建商提供意见、监督施工前准备与工程进度，以及验收项目和申报完工，以降低工程顾问与不法分子串谋的机会。

陈学锋表示，政府一向信奉市场规则，认为相关事务应由市场处理，但多年来市场明显失效。虽然业主有责任管理大厦，但他反问，面对复杂艰难的工程时，是否所有小业主都有能力处理？他直言，不少工程公司不愿承接大厦维修，因为有害群之马勾结形成利益集团去围标，剥削业主权益，故相信政府必须介入，甚至考虑由政府代办工程，杜绝围标可能性。

30年楼龄强制验楼？宁汉豪澄清谬误

针对坊间讨论指屋宇署过于「一刀切」，每逢楼宇达30年楼龄便发出验楼令，发展局局长宁汉豪澄清事实并非如此，解释指法例赋权屋宇署，在楼宇达30年时可发验楼令，但不代表一到30年就必须验楼。数据显示，目前约2万幢合资格楼宇中，只有约9,000幢获发验楼令，其中约七成楼龄达50年或以上。

政府拟加强市建局「招标妥」功能，要求所有申领政府维修资助的楼宇必须参与，由市建局制定顾问公司及承建商预审名单，并决定中标结果。宁汉豪表示，预审名单会考虑公司背景与违规纪录，但名单要有效运作，不能只量化投诉数字，更需重视「质」与违规内容。她强调，列入名单不代表完美无缺，当局会动态评估，一旦发现问题会除名；若有人试图挑战预审名单的公正性，也可探讨赋予其免受挑战的地位。

至于是否成立独立的维修监管局，宁汉豪认为须先厘清其职能，若旨在协助业主监督工程，市建局决定中标承建商已能发挥类似作用；若期望监管局具执法权，则会与屋宇署角色重叠。

记者：郭咏欣

