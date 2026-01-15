Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜失明人士诸小英冀以跑步突破视障限制 目标5.5小时内完成

政情
更新时间：07:00 2026-01-15 HKT
发布时间：07:00 2026-01-15 HKT

【渣打香港马拉松/残疾人士/失明人士/诸小英】一年一度的跑步盛事「渣打香港马拉松2026」将于本周日（18日）举行，今届有逾7万名跑手参赛，当中有不少残疾人士参与。2011年从江西来港的失明人士诸小英（Judy）接受《星岛》专访表示，自己继去年在台湾完成「首马」后，将第二次参与全马赛事，期望再次挑战自我，以奔跑突破视障限制，向社会传达「视障从来不是奔跑的阻碍，只是感知世界的方式不同」的意识，目标在5.5小时内完成赛事。

小英 : 最大挑战在于平衡推拿工作体力消耗与训练强度

诸小英向记者表示，过去自己并不热衷体育运动，自加入健体会后逐步突破，从3公里、10公里、半马一路进阶，直至去年在台湾成功挑战全马赛事。她坦言，备赛过程中最大的挑战，在于平衡针灸推拿工作的体力消耗与训练强度。在教练团队的协助下，透过纠正跑姿等调整训练量，平日进行6公里恢复跑，周末则进行20公里长距离训练，逐步提升状态。

冀传达「视障从来不是奔跑的阻碍，只是感知世界的方式不同」

视障跑者要依赖领跑员的语音提示与绳牵引，才能安全奔跑。诸小英表示，比赛由张志强（细张）教练担任领跑员。备战期间，教练依据她的步频与呼吸节奏制定计划，并约定专属口令，提前提示坡道、障碍或节奏调整，亦会提醒凹凸不平处、渠盖、上下斜等细节，甚至调整步速与步距，避免受伤。

诸小英表示，自己希望透过完成赛事，向社会传达「视障从来不是奔跑的阻碍，只是感知世界的方式不同」。她坦言最初很多人不相信视障人士能够跑步，甚至质疑她「拿著手杖怎么跑？」，笑说：「有些人是在电视机上看到我跑步的样子，才终于相信我不是在『作故事』。」她续指，自己透过健体会教练与义工的陪伴与支持，不仅实现目标，更即将踏上第二个全马赛道，正正就是「生命影响生命」的最佳证明。

问及如何更好地支持视障人士参与跑步运动。诸小英认为，最重要的是建立更多平台，提供系统化训练与专属领跑支援，让更多视障跑者能够安全、自信地参与长跑，建议挑战马拉松的视障朋友可以循序渐进打稳基础，每周跑量增幅不超过10%，并且相信自己，强调「坚持到底就能突破局限。」她续指，身边有朋友因长期患病而体弱，受她鼓励后开始参加健体会的步行活动，如今已能完成十公里赛事，强调「健体会不要求你跑得快，只有你跑得晒。」希望透过自己的经历，鼓励更多视障人士走出来，参与运动。

新一份 《财政预算案》下月25日发表。诸小英向记者反映，位于铜锣湾的维多利亚公园部分路面存在凹陷、渠盖不平或突起物等问题，曾因此而扭伤，认为现有设计未能充分照顾视障者的跑步安全。此外，社区内专为视障人士设立的运动设施匮乏，限制其运动选择，建议政府应更细致检视无障碍设计，例如增加资源铺设平整防滑路面等，以推动共融运动环境。
   
记者：黄子龙

摄影  :  何健勇

