Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李慧琼画像登陆立法会「绿地毯」 一细节与历任大主席不同︱Kelly Online

政情
更新时间：18:16 2026-01-13 HKT
发布时间：18:16 2026-01-13 HKT

按照传统，立法会大楼一楼俗称「绿地毯」的会议厅外，都会挂上历届主席画像，《星岛头条》记者今日（13日）发现新任立法会主席李慧琼的画像已经挂上，并且一处细节与历届「大主席」均有不同。李慧琼的画像与范徐丽泰及曾钰成一样，背景均在会议厅内，但前者画像上同时有国徽和区徽，与后两者只有区徽有所不同。

2022年起同时悬挂国徽及区徽

以往立法会会议厅内只悬挂香港区徽，未有悬挂国徽。第七届立法会选举前，立法会秘书处根据2021年通过修订的《国旗及国徽条例》，指出举行立法会议员宣誓的场地必须悬挂国徽，因此将过去悬挂在主席座位上方的区徽更换成国徽，为新一届立法会议员宣誓做准备。

至2022年初，时任立法会主席梁君彦、内会主席李慧琼及内会副主席马逢国，决定在立法会会议厅同时悬挂国徽及区徽，有关工程计划于首次大会召开前完成。

「绿地毯」悬挂历届主席画像

会议厅外悬挂大主席画像的传统由来已久，展示了从港英时期到特区时期各届主席的样貌，记录立法机关的历史。历届主席包括现任立法会主席李慧琼、前任立法会主席梁君彦、曾钰成、范徐丽泰及港英政府时期的前立法局（会）主席黄宏发和施伟贤。

相关新闻：立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度

身兼全国人大常委的民建联李慧琼，早前以5票之差险胜金融界议员陈振英，成功当选立法会主席，亦是继民建联创党主席曾钰成后，再有民建联成员出掌立法会。

摄影：林剑

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
4小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
6小时前
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
00:53
天水围嘉湖山庄老翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
7小时前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
8小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
9小时前
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
铜锣湾SOGO外过路处拟安装防撞柱 政府：避免有心人士用车辆故意冲撞人群 工程开支500万元
社会
4小时前