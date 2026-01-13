李慧琼画像登陆立法会「绿地毯」 一细节与历任大主席不同︱Kelly Online

按照传统，立法会大楼一楼俗称「绿地毯」的会议厅外，都会挂上历届主席画像，《星岛头条》记者今日（13日）发现新任立法会主席李慧琼的画像已经挂上，并且一处细节与历届「大主席」均有不同。李慧琼的画像与范徐丽泰及曾钰成一样，背景均在会议厅内，但前者画像上同时有国徽和区徽，与后两者只有区徽有所不同。

2022年起同时悬挂国徽及区徽

以往立法会会议厅内只悬挂香港区徽，未有悬挂国徽。第七届立法会选举前，立法会秘书处根据2021年通过修订的《国旗及国徽条例》，指出举行立法会议员宣誓的场地必须悬挂国徽，因此将过去悬挂在主席座位上方的区徽更换成国徽，为新一届立法会议员宣誓做准备。

至2022年初，时任立法会主席梁君彦、内会主席李慧琼及内会副主席马逢国，决定在立法会会议厅同时悬挂国徽及区徽，有关工程计划于首次大会召开前完成。

「绿地毯」悬挂历届主席画像

会议厅外悬挂大主席画像的传统由来已久，展示了从港英时期到特区时期各届主席的样貌，记录立法机关的历史。历届主席包括现任立法会主席李慧琼、前任立法会主席梁君彦、曾钰成、范徐丽泰及港英政府时期的前立法局（会）主席黄宏发和施伟贤。

身兼全国人大常委的民建联李慧琼，早前以5票之差险胜金融界议员陈振英，成功当选立法会主席，亦是继民建联创党主席曾钰成后，再有民建联成员出掌立法会。

摄影：林剑