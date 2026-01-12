光明顶停播︱陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代

【光明顶/商台/陶杰】资深传媒人陈志云（Stephen）现时在商业电台首席智囊，并主持节目《在晴朗的一天出发》，他近日在节目中「倒数日子」，传出即将离开效力多年的商台。陈志云今早（12日）在《在晴朗的一天出发》中亲自揭晓答案，节目一开始时先向观众派「定心丸」，说：「我就继续喺度同大家服务，多谢大家关心。」他会主持新节目《又系时候同一天讲再见》，取代原有时段的《光明顶》。

光明顶停播︱陈志云及江玉欢主持新节目 1.19启播

节目随即播出新节目《又系时候同一天讲再见》的宣传声带，宣布新节目将于下周一（1月19日）启播，逢星期一至五晚上11时至12时，由陈志云及江玉欢分别主持上下半小时。

至于流传陈志云与商台「说再见」，主持陈聪解释，早前的「倒数」其实属宣传策略之一，属于节目「teaser」，刻意制造悬念吸引注意。陈志云又坦言，过去一星期收到大量讯息，不少多年未联络的朋友亦主动关心，部分反应更出乎他意料之外，但碍于公司宣传安排，未能及早澄清。

陈志云透露，新节目定位以「情感价值」为主，希望在深夜时段，为生活压力沉重的香港人带来温度与陪伴。自己主持的上半场，将以聊天形式为主，与不同嘉宾分享人生、生活、快乐与如何为自己「充电」，着重真诚交流。嘉宾阵容方面，陈志云透露已邀请多位不同界别人士，包括中大第九任校长卢煜明、政务司副司长卓永兴、张继聪与谢安琪夫妇、郑秀文、骑师何泽尧等。江玉欢主持的部分，会谈一些生活话题，包括旅游等。

对于外界关注他会否离开商台，陈志云直言自己曾经思考过未来去向，但强调现阶段仍会继续留在商台工作，至于更长远的决定，日后会再与大家分享，「唔使心急，慢慢同大家讲」。

周一至周五晚上同时段，原先播放由「香江才子」陶杰主持的清谈节目《光明顶》，据了解本周五（1月16日）晚会是最后一集。

光明顶停播︱冯智政选举前夕卷入舆论争议

商台回复查询指，2026年，商业电台雷霆881将迎来一系列节目改革，「日给力，夜喘息」，在晚间时段加入多元化生活分享与陪伴元素，为香港人注入更多情绪价值。1月19日起，逢星期一至五晚上10时，将播放由乐乐主持的《乐和心事》，为听众带来全新内容。紧接晚上11时推出全新节目《又系时候同一天讲再见》，首半小时由陈志云主持，后半小时由前立法会议员江玉欢主持。

商台指：「有关节目详情，请留意电台公布。」

《又系时候同一天讲再见》将接替原有深夜时段的节目《光明顶》。《光明顶》是商台的晚间清谈广播节目，2003年9月起启播，播放时间为星期一至星期五晚上11时至12时，长年由专栏作家陶杰主持。其中一名主持人冯智政，于立法会选举前夕卷入舆论争议。