Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

光明顶停播︱陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代

政情
更新时间：10:49 2026-01-12 HKT
发布时间：10:49 2026-01-12 HKT

【光明顶/商台/陶杰】资深传媒人陈志云（Stephen）现时在商业电台首席智囊，并主持节目《在晴朗的一天出发》，他近日在节目中「倒数日子」，传出即将离开效力多年的商台。陈志云今早（12日）在《在晴朗的一天出发》中亲自揭晓答案，节目一开始时先向观众派「定心丸」，说：「我就继续喺度同大家服务，多谢大家关心。」他会主持新节目《又系时候同一天讲再见》，取代原有时段的《光明顶》。

光明顶停播︱陈志云及江玉欢主持新节目 1.19启播

节目随即播出新节目《又系时候同一天讲再见》的宣传声带，宣布新节目将于下周一（1月19日）启播，逢星期一至五晚上11时至12时，由陈志云及江玉欢分别主持上下半小时。

至于流传陈志云与商台「说再见」，主持陈聪解释，早前的「倒数」其实属宣传策略之一，属于节目「teaser」，刻意制造悬念吸引注意。陈志云又坦言，过去一星期收到大量讯息，不少多年未联络的朋友亦主动关心，部分反应更出乎他意料之外，但碍于公司宣传安排，未能及早澄清。

相关新闻：

陈志云传离开商台惊现电视城惹揣测 TVB高层回应曾志伟工作交接安排

光明顶停播︱陈志云新节目以人物专访为主 江玉欢谈生活、旅游

陈志云透露，新节目定位以「情感价值」为主，希望在深夜时段，为生活压力沉重的香港人带来温度与陪伴。自己主持的上半场，将以聊天形式为主，与不同嘉宾分享人生、生活、快乐与如何为自己「充电」，着重真诚交流。嘉宾阵容方面，陈志云透露已邀请多位不同界别人士，包括中大第九任校长卢煜明、政务司副司长卓永兴、张继聪与谢安琪夫妇、郑秀文、骑师何泽尧等。江玉欢主持的部分，会谈一些生活话题，包括旅游等。

对于外界关注他会否离开商台，陈志云直言自己曾经思考过未来去向，但强调现阶段仍会继续留在商台工作，至于更长远的决定，日后会再与大家分享，「唔使心急，慢慢同大家讲」。

周一至周五晚上同时段，原先播放由「香江才子」陶杰主持的清谈节目《光明顶》，据了解本周五（1月16日）晚会是最后一集。

光明顶停播︱冯智政选举前夕卷入舆论争议

商台回复查询指，2026年，商业电台雷霆881将迎来一系列节目改革，「日给力，夜喘息」，在晚间时段加入多元化生活分享与陪伴元素，为香港人注入更多情绪价值。1月19日起，逢星期一至五晚上10时，将播放由乐乐主持的《乐和心事》，为听众带来全新内容。紧接晚上11时推出全新节目《又系时候同一天讲再见》，首半小时由陈志云主持，后半小时由前立法会议员江玉欢主持。

商台指：「有关节目详情，请留意电台公布。」

《又系时候同一天讲再见》将接替原有深夜时段的节目《光明顶》。《光明顶》是商台的晚间清谈广播节目，2003年9月起启播，播放时间为星期一至星期五晚上11时至12时，长年由专栏作家陶杰主持。其中一名主持人冯智政，于立法会选举前夕卷入舆论争议。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
23小时前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
23小时前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
12小时前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
6小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
2小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
3小时前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
4小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医 跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系 传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
3小时前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
21小时前