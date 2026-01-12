Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」

政情
更新时间：08:52 2026-01-12 HKT
发布时间：08:52 2026-01-12 HKT

政府上周五起就大埔宏福苑长远安置方案咨询业主，选项由政府收购业权即收现金、「楼换楼」新居屋，以至在大埔原区安置，当中包括在宏福苑原址重建选项。惟事隔一日，身兼「应急住宿安排工作组」组长的财政司副司长黄伟纶即表示，原址重建「不实际」，会考虑改建社区设施，迅速「落闸」态度令外界颇为疑惑。不少居民质疑政府既然已有立场，为何仍把有关选项列入问卷？

宏福苑安置｜咨询一日后即「落闸」

火灾发生后，居民长远安置是最为复杂的一环，当中牵涉业权、保险赔偿、法律程序等，加上居民各有想法，不可能有单一方案，黄伟纶亦多次表示按法理情处理，提供多元选项。至上月底，有宏福苑居民联署要求原址重建，形容是「重建生活尊严唯一途径」，当时政府指会考虑不同居民意愿，兼顾善用资源。

知情人士：居民被「带风向」撑原址 政府须表明态度

有政圈中人指，原址重建并非首选方案，因涉及业权归属、清拆、规划重建等程序，耗时甚长，亦牵涉大量公帑，未能尽快做到长远安置。至于黄伟纶提早「落闸」，该人认为应列出不同方案的数据和利弊，供灾民考虑，「从而让灾民认清现实，避免被别有用心人士误带风向，最终用问卷调查数字说话」。

两名知情人士则透露，据「一户一社工」收集的意见，要求原址重建在居民之间并非主流，而分析各个选项，以颂雅西路重置或「楼换楼」的效率最佳。不过近日怀疑有人「带风向」，要求原址重建的联署人数，由最初约100人急增至800人，但根本难以查证是否真有其人；亦有人宣称「宏福苑无可取代」、「重建完可留畀下一代」，甚至称原址日后拨予华懋兴建豪宅等，令人质疑有关操作并非为了安置，而是索取更高的土地价值，把自身利益最大化，因此政府也要表明态度。

火灾发生一个半月，舆情亦开始有变化，起初全社会落力支援、出钱出力，但随时间过去，公众同情度逐渐减退，并出现质疑灾民「要求太多」、「不应由公帑埋单」等声音，直至上星期咨询灾民安置选项曝光，网上舆情更为汹涌。例如有讨论区帖文指，政府愿购回业权或以新居屋换楼龄40多年的单位，已是非常慷慨、特事特办，帖文罕有地获大多数「正评」。

网上舆情有变化 市民质疑不应由公帑买单

政圈中人指，留意到坊间关注政府会否「补贴太多」等声音，确实要平衡各方，支援灾民之余，也要确保公帑用得其所。亦有政圈人士认为，这类质疑灾民的说法不一定客观理性，但也是政治现实，公众对大型灾害同情度会渐减，「佢哋可能会谂，围标同监管不力，无理由要所有纳税人买单」。该人又指，只要政府提供足够数字，公众会懂得分辨哪些建议合理，认为官员的争议言论应「讲少句」。

随着政府定调，一度建议原址重建的工程界立法会议员卜国明亦转口风，认为这无助降低成本，觅地安置更实际。他向笔者解释，起初资讯未足，坊间对比的是在大埔广福公园重建，该处仍未作改划用途等工作，效率不及原址重建。不过后来经深入调研，发现颂雅西路地段已是熟地，不涉业权问题，安置居民更快，是效益最好的选项。他认为副司长言论是「讲清楚事实」，既然有居民提出，政府当然要拿出来讨论，但政府掌握足够资料后，向居民解释欠缺可行性，也是负责任做法。

大埔区议员罗晓枫表示，政府已将坊间绝大多数建议包含在内，呼吁居民与家人商量后，在意愿书内详列意见，让政府得出最贴合居民需要的方案。他说近期居民求助中，最多疑虑是关注若回购业权，在同区会否找不到相类价值的单位、等候安置期间的居住安排等。

聂风

