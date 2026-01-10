张国钧读《杜凤治日记硏究》 形容如《寻秦记》主角穿越时空 回到晚清｜Kelly Online

律政司副司长张国钧今日（10日）到港大出席「全港中学中国历史研习奖励计划」暨「香港青年史学家年奖」的颁奖典礼，指今年已是他连续第三年出席这个充满意义的活动，并提及《晚清官场镜像：杜凤治日记研究》这本书，让他如《寻秦记》主角般穿越时空，认识到杜凤治这位县官，了解更多晚清的史实。

张国钧: 最近认识了一位「朋友」 名字叫做杜凤治

张国钧表示，他最近认识了一位「朋友」，他的名字叫做杜凤治，是浙江人，出身于仕宦家族，宗族中有功名而又任官者不少。而他在同治五年到广东任广宁县知县，以后继续在广东四会、南海、罗定等地任州县官，直到光绪六年因老病辞官回乡。

他续指，杜凤治有写日记的习惯。他在道光二十二年至二十七年（1842-1847）的五年间写过日记，之后停写几年，咸丰五年（1855）至同治元年（1862）又记了几年，但同治元年秋得知家庭成员多人在太平军进攻浙江时遇难，万念俱灰，日记再停记。直至同治五年选官后再重新写日记，此后十几年基本没有中断过，即使在审讯案件、下乡催粮、缉捕盗匪，以及到省石谒见上司、办事，甚至在遇到麻烦、仕途出现危机时，都一直坚持写日记。

另外，日记也提供了一些非常有趣的事情，例如晚清州县官对外国事物和洋人的态度；他来广东赴任路过香港的时候，亦记下香港夜景和自己的感慨。



张国钧表示，时至今日，史学研究的对象和领域日趋广泛和多元，史学家们更加关注历史的「细节」。在这样的学术环境下，杜凤治记载详尽和内容丰富的晚清日记，自然受到重视。他作为州县官，对上要接触督抚以下各级官员，对下又要同绅民直接打交道，涉及面甚广。所以，杜凤治日记对了解晚清的政治制度、法制、广东地方史和社会生活史，特别是官员生活史，提供了难得的史料价值。