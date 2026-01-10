Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港姐冠军担任两公职委员 出席扑灭罪行联席会议作台上分享 获颁荣誉勋章成港姐首例｜Kelly Online

政情
更新时间：12:54 2026-01-10 HKT
发布时间：12:54 2026-01-10 HKT

2009年港姐冠军，今年39岁的刘倩婷在个人社交平台发帖文，记述日前以扑灭罪行委员会成员身份出席政府总部举行「2025年扑灭罪行联席会议」，与近400名与会者就香港治安相关议题及扑灭罪行策略交流意见，并在会议中分享青年对于抗毒推广的重要性，同场出席还包括政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强。

翻查资料，刘倩婷毕业于英国伦敦大学学院经济系，毕业后进入投资银行，任职证券分析员整整两年。于2009年当选港姐冠军，参演多个节目，2013年与堪舆学家李丞责结婚，其后淡出娱乐圈，致力推广慈善活动，在2023年度「香港十大杰出青年」，是相隔35年继张玛莉之后，香港有史以来第二位获得此殊荣的香港小姐；2025年被政府授予荣誉勋章（MH），亦是史上首位香港小姐荣获这个荣誉。

除担任扑灭罪行委员会成员外，刘倩婷亦担任禁毒常务委员会成员，近日亦加入保良局善业拓展，出任筹募及企业推广总主任，她指自己会致力拓展善业，连结企业与社会各界，共同开发更创新、长远的慈善项目，将资源与关怀传递至社区每个角落。
 

