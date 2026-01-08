Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...

政情
更新时间：16:46 2026-01-08 HKT
发布时间：16:46 2026-01-08 HKT

身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界议员陈振英，成功当选立法会主席，亦是继民建联创党主席曾钰成后，再有民建联成员出掌立法会。立法会主席具宪制地位，在特区排名第七，仅次于司长。

享主席办公室、「LC 1」专用车牌

李慧琼今次成功「升呢」，荷包亦大有进帐，她过去4年担任内务委员会主席，月薪为163,190元，出任「大主席」后，月薪增至217,580元，即是其他立法会议员月薪108,790元的双倍。此外，立法会主席每年有238,630元酬酢津贴，同时可获分配位于立法会综合大楼内的立法会主席办公室，并会有「LC 1」专用车牌。

内务委员会主席月薪为163,190元

至于立法会代理主席，即内务委员会主席的月薪为163,190元，较普通立法会议员为高。今次落选的陈振英，有机会担任内会主席。

今年51岁的李慧琼，成为回归后第二位女性立法会主席。翻查资料，回归后第一至三届立法会主席是范徐丽泰；第四届及第五届立法会主席是民建联曾钰成；第六及七届则由经民联梁君彦出任，一共9年。 

此外，李慧琼当上立法会主席后，在特区宪制地位亦「升级」，据礼宾处「特区排名名单」，立法会主席排名第七，位列在行政长官、终审法院首席法官、前任行政长官、政务司司长、财政司司长及律政司司长之后，高于行政会议召集人、副司长、局长等。

相关新闻：

立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度

大棋盘︱立法会主席之争牵动议会布局 民建联无意争「内副」：有人带风向

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
7小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
3小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
6小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
4小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
20小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
11小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
5小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
23小时前