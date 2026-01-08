李慧琼当选立法会主席 月薪跳升至逾21万元 享「LC 1」专用车牌 还有这些福利...

身兼全国人大常委的民建联李慧琼，以5票之差险胜金融界议员陈振英，成功当选立法会主席，亦是继民建联创党主席曾钰成后，再有民建联成员出掌立法会。立法会主席具宪制地位，在特区排名第七，仅次于司长。

享主席办公室、「LC 1」专用车牌

李慧琼今次成功「升呢」，荷包亦大有进帐，她过去4年担任内务委员会主席，月薪为163,190元，出任「大主席」后，月薪增至217,580元，即是其他立法会议员月薪108,790元的双倍。此外，立法会主席每年有238,630元酬酢津贴，同时可获分配位于立法会综合大楼内的立法会主席办公室，并会有「LC 1」专用车牌。

内务委员会主席月薪为163,190元

至于立法会代理主席，即内务委员会主席的月薪为163,190元，较普通立法会议员为高。今次落选的陈振英，有机会担任内会主席。

今年51岁的李慧琼，成为回归后第二位女性立法会主席。翻查资料，回归后第一至三届立法会主席是范徐丽泰；第四届及第五届立法会主席是民建联曾钰成；第六及七届则由经民联梁君彦出任，一共9年。

此外，李慧琼当上立法会主席后，在特区宪制地位亦「升级」，据礼宾处「特区排名名单」，立法会主席排名第七，位列在行政长官、终审法院首席法官、前任行政长官、政务司司长、财政司司长及律政司司长之后，高于行政会议召集人、副司长、局长等。

