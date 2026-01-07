卓永兴视察添马公园紫花风铃木园 冀为市民和旅客提供赏花好去处｜Kelly Online

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：17:30 2026-01-07 HKT
发布时间：17:30 2026-01-07 HKT

政务司副司长卓永兴今日（7日）在社交平台发文，提及新一年迎来紫花风铃木的花期，自己早上更到添马公园紫花风铃木园，察看紫花风铃木和簕杜鹃的生长情况和观赏花木，并指未来会继续美化公园环境，为市民和旅客提供一个赏花、漫步和打卡的好去处。

卓永兴表示，去年底在园区裁种的紫花风铃木和簕杜鹃已初见姿态，绽放的紫花风铃木在蓝天和风中摇曳，点缀了四周绿悠悠的草坪，也为冬日添上几分明媚和高雅。他指不论是到来欣赏维港景致的游人或漫步公园的市民，都会感到心旷神怡、愉悦舒心。

他续说，添马公园紫花风铃木园，是由他领导的发展旅游热点工作组在去年五月公布的九个新发展旅游热点之一，现时园区种植了80棵紫花风铃木和1000棵簕杜鹃，未来会继续美化公园环境，为市民和旅客提供一个赏花、漫步和打卡的好去处。
 

