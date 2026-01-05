区议员出席率｜大埔区议会「零缺席」冠全港 前年多次缺席者去年「有进步」

完善选制后的区议会上任两年，当局设立《区议员履职监察制度指引》，规定区议员每年区议会会议出席率不得低于八成，而有合理理由获批的缺席不会被计算在出席率统计的基数内。全港18区区议员最新的出席纪录日前出炉，《星岛头条》翻查数字，以区议会计，大埔区议会全体区议员及其他增选委员出现「零缺席」，出勤率成18区区议会当中最高。

4区议员出勤大幅改善 2025年接近「全勤」

《星岛头条》翻查全港18区区议员或增选委员的2024年出席会议纪录，不少缺席会议的议员均有请假，当中元朗的文禄星应出席20次委员会或工作小组会议，但缺席9次，占近一半；西贡区议员邱少雄在17次会议中缺席8次；新民党沙田区议员罗伊琳则在23次会议中缺席7次；东区区议员陈杏在18次会议中缺席5次。但到2025年，4人皆有大幅改善，文禄星、邱少雄、罗伊琳3人皆「全勤」，只有陈杏在22次会议中缺席1次。

多名双料议员「全勤」 包括票后方国珊

不过仍有部分区议员出现缺席较多的情况，包括沙田区议员郭宣彤在27次会议中缺席6次、自由党湾仔区议员林伟文在19次会议中缺席3次、工联会葵青区议员刘美璐在27次会议中缺席3次。

另外，新一届立法会有多名议员为双料议员，不少议员2025年皆「全勤」，包括西贡区议员「票后」方国珊以及南区区议员、自由党饮食界梁进；观塘区议员洪锦铉、张培刚皆为「零缺席」。两名油尖旺区议员，包括民建联叶傲冬、经民联邓铭心两人则缺席1次会议。唯一一名「三料议员」、身兼行会成员、立法会议员及区议员的刘业强，16次会议中缺席3次。

《区议员履职监察制度指引》列明，区议员每年出席会议的出席率不低于八成，而计算出席率时，如区议员有合理理由并获批缺席会议，其未能出席的会议数目将不会被计算在出席率统计的基数内。而区议会只会同意议员因身体不适、代表其所属区议会出席会议/活动或区议会认为合理的其他理由而缺席，例如分娩、侍产、因履行法例要求的公民责任、严重疾病或受伤、出席立法会或由国家或政府委任的咨询组织或机构的会议或活动等。

记者：黄子龙