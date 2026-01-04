邓炳强介绍70年代「短裤」警察制服 「脚鯭、飞碟」系乜嘢？︱Kelly Online
更新时间：15:11 2026-01-04 HKT
发布时间：15:11 2026-01-04 HKT
发布时间：15:11 2026-01-04 HKT
「油蔴地警署光影之旅」展览近日开幕，吸引大批市民、旅客参观。保安局局长邓炳强今日（4日）在社交媒体发布影片，指「纪律部队博物馆」限定展览亦展出不少警队昔日物品。他在影片中亲自介绍几件极具代表性的警队旧物，让公众了解它们背后的故事。
影片中，邓炳强首先介绍了一套1970年代男警制服，该制服自1973年起采用，以草绿色的短袖上衣及同色短裤，配以俗称「脚鯭」的黑色脚绑，形容「高瘦身材着上身系好好睇」。邓炳强指，这套「短裤警服」在1977年改为长裤设计，并一直沿用至2004年。
邓炳强指，另一件引起关注的展品是1950至1960年代使用的防暴头盔，由于其独特的外型，当时被俗称为「飞碟」。此外，他还展示一部1940年代的磁石式手摇电话机，是当年赤柱警署与监狱之间保持紧急通讯的热线。
邓炳强FB影片截图
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
2026-01-03 16:47 HKT
元旦起个人存取款超5万毋须登记
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
2026-01-03 13:47 HKT