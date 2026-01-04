Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓炳强介绍70年代「短裤」警察制服 「脚鯭、飞碟」系乜嘢？︱Kelly Online

更新时间：15:11 2026-01-04 HKT
发布时间：15:11 2026-01-04 HKT

「油蔴地警署光影之旅」展览近日开幕，吸引大批市民、旅客参观。保安局局长邓炳强今日（4日）在社交媒体发布影片，指「纪律部队博物馆」限定展览亦展出不少警队昔日物品。他在影片中亲自介绍几件极具代表性的警队旧物，让公众了解它们背后的故事。

影片中，邓炳强首先介绍了一套1970年代男警制服，该制服自1973年起采用，以草绿色的短袖上衣及同色短裤，配以俗称「脚鯭」的黑色脚绑，形容「高瘦身材着上身系好好睇」。邓炳强指，这套「短裤警服」在1977年改为长裤设计，并一直沿用至2004年。

邓炳强指，另一件引起关注的展品是1950至1960年代使用的防暴头盔，由于其独特的外型，当时被俗称为「飞碟」。此外，他还展示一部1940年代的磁石式手摇电话机，是当年赤柱警署与监狱之间保持紧急通讯的热线。

邓炳强FB影片截图

